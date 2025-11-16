FOTOGALERIJA Tko je sve bio na Gripama?

Košarkaši Splita slavili su na Gripama protiv Zadra u dramatičnoj utakmici 8. kola SuperSport Premijer lige, nakon produžetaka, rezultatom 88:82. Split je kontrolirao prve tri četvrtine, Zadar je preokrenuo u završnici, a nakon 70:70 u regularnom dijelu domaćini su u dodatnih pet minuta bili sigurniji. Najbolji kod Splita bio je Jordano s 23 poena, dok je Zadar predvodio raspoloženi Mihailović s double-double učinkom (22 poena, 13 skokova). Uoči susreta hrvatsku himnu izveo je Gradski zbor Brodosplit.

Naš fotoreporter Renato Pezzi detaljno je snimio atmosferu na tribinama na Gripama — a koga je sve "ulovio" objektivom, pogledajte u nastavku.