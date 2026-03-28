FOTOGALERIJA Splitski Jadran nakon drame do polufinala Eurokupa

Jadran je u polufinalu Eurokupa! I, naravno, nije moglo bez drame na Poljudu, ali tko to sada pita kada je hrvatski prvak među četiri najbolja. U uzvratnom susretu četvrtfinala domaćin je odigrao 19:19 protiv Panathinaikosa i plasirao se u daljnju fazu natjecanja nakon što je u prvoj utakmici slavio 11:10 u Ateni.

Cijelu utakmicu u lovu na rezultat

Splićani su cijelo vrijeme stizali rezultat. Ni u jednom trenutku nisu imali prednost, ali nisu gubili glavu, iako su Grci većinu vremena vodili s dva gola razlike, a u više navrata i s tri. Jadran je skupo stajao loš ulazak u utakmicu, a kockice se nikako nisu mogle posložiti sve do posljednjih sekundi. Na početku su, u manje od tri minute igre, gosti već imali 3:0, nakon čega je klupa hrvatskog prvaka vrlo rano reagirala i pozvala minutu odmora. Splićani su zatim postigli svoj prvi pogodak. Precizan je iz peterca bio Marinić Kragić, inače prvo ime jadranaša sa sedam pogodaka.

No, obrana nije bila na razini, puštalo je sa svih strana, a nije mogao pomoći ni Bijač, koji je nakon osam minuta igre imao dvije obrane. Iskoristili su to Grci, koji su već nakon 10 minuta igre imali 8:6, uz savršenu realizaciju igrača više (5/5). Izgledalo je kao da zeleno-bijelima ulazi sve što upute prema golu. Zabijali su i igrači u bijelim kapicama, ali je u ubojitom ritmu nastavio i Panathinaikos. Sredinom druge dionice između vratnica Splićana stao je drugi vratar Čelar i kao da je malo probudio obranu domaćina, koja je u nekoliko navrata dobro reagirala, što se vidjelo i na semaforu: od 8:11 do samo minus jedan, 10:11. Tada smo stvarno pomislili da će jadranaši uhvatiti goste, da je "to taj trenutak", ali opet je puštalo na sve strane u defenzivi, a u napadu je nedostajalo i malo sreće te više raspoloženih pojedinaca.

Marinić Kragić predvodio, Butić presudio

Odnosno, nedostajalo je i nekih igrača: Jadran je početkom treće dionice ostao bez Matkovića, koji je s tri gola bio jedan od najraspoloženijih, a trener Marelja rano je morao i štedjeti Zovića, koji je još iz prve četvrtine vukao dva isključenja.

Prvo ime Splićana definitivno je bio već spomenuti Marinić Kragić sa sedam golova nakon 24 minute igre. No, trebao mu se pridružiti još netko. I onda je Fatović sredinom posljednje četvrtine vezao dva pogotka za 17:17. Prvo izjednačenje na utakmici stiglo je u 28. minuti. Ipak, Grci su ekspresno vezali dva pogotka i Jadran se opet našao u situaciji da lovi rezultat, a vremena je bilo sve manje. Pola minute prije kraja, pri rezultatu 18:19, Jadran je imao napad za novo izjednačenje, odnosno prolazak u polufinale. I onda se, kao u Ateni, ukazao kapetan Butić i pogodio za 19:19 deset sekundi prije kraja.

Slijedi dvoboj s BVSC-om

Drama do kraja. No možda je tako i slađe. Jadran će u polufinalu igrati protiv mađarskog BVSC-a.

Jadran – Panathinaikos 19:19 (4:7, 6:5, 5:5, 4:2)

Eurokup, druga utakmica četvrtfinala. Split, Poljud. Jadran: Bijač (8 obrana), Matković (3), Marinić Kragić (7), Radan, Butić (3), Pejković, Ćurković, Zović, Berehulak (3), Nemet, Fatović (3), Dužević, Skejić, Čelar (1 obrana). Panathinaikos: Weinberg (9 obrana), Chalyvopoulos, Skoumpakis (5), Papanikolaou (2), Gkiouvetsis (3), Alvertis, Kourouvanis (1), Nikolaidis, Chatzigoulas, Papasifakis (6), Kopelaidis (1), Baničević (1), Maragkoudakis, Iliopoulos. Igrač više: Jadran 8/13, Panathinaikos 10/14

Peterci: Jadran 2/3, Panathinaikos 1/2

