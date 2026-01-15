FOTOGALERIJA Split postaje europska prijestolnica znanosti

Science Comes to Town, međunarodni projekt financiran kroz program Obzor Europa, s ciljem povezivanja znanosti i građana kroz godinu dana javnih događanja i interaktivnih aktivnosti u tri europska grada - Splitu, Kielu i Brestu, predstavljen je u četvrtak 15. siječnja na tiskovnoj konfrenciji održanoj u Sveučilišnoj galeriji. O važnosti ove inicijative govorili su prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, Ivo Bilić, zamjenik splitskog gradonačelnika, dr. sc. Živana Ninčević Gladan, ravnateljica Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i Ivica Zelić, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.

Svečano otvaranje održat će 20. siječnja 2026. u Hrvatskom domu i Dioklecijanovim podrumima u Splitu, a u godinu dana, tijekom trajanja projekta, posjetitelje očekuje više od tisuću aktivnosti, u koje će biti uključeno više od 70 partnera. Gradovi sudionici postat će laboratoriji i mjesta susreta znanosti i građana. Program uključuje festivale, radionice, rasprave i različite kreativne formate, a očekuje se sudjelovanje više od 1,5 milijuna građana.

Rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Dragan Ljutić, istaknuo je kako projekt predstavlja iznimno priznanje za grad i sveučilišnu zajednicu.

"Split i Sveučilište u Splitu danas su europska prijestolnica znanosti. Projekt omogućava povezivanje gradova i sveučilišta, otvara prilike za zapošljavanje mladih i promovira znanost od najmlađih do cijele zajednice. Posebno nas veseli što ćemo u srpnju ugostiti nobelovca naših korijena Johna Martinisa, što je ponos za Split i Sveučilište", poručio je rektor Ljutić.

Projekt se u Splitu provodi u suradnji s glavnim partnerima - Gradom Splitom, Sveučilištem u Splitu, Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Institutom za oceanografiju i ribarstvo - uz podršku brojnih lokalnih partnera, među kojima su Inovatic - udruga za robotiku, Fotoklub Split, Kino klub Split, Zajednica tehničke kulture grada Splita, Jedriličarski klub Zenta, Gradska knjižnica Marka Marulića i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša.

Zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić naglasio je širi društveni i razvojni značaj projekta.

"Cilj projekta je približiti znanost građanima. Split ove godine postaje europska prijestolnica znanosti, a ovakva događanja otvaraju novu nišu u znanstvenom turizmu koju ćemo koristiti u budućem razvoju i promociji grada. Grad prepoznaje važnost ulaganja u budućnost, mlade talente i izvrsne znanstvenike", ustvrdio je zamjenik splitskog gradonačelnika.

Ravnateljica Instituta za oceanografiju i ribarstvo dr. sc. Živana Ninčević Gladan upozorila je na važnost jačanja povjerenja javnosti u znanost.

"Povjerenje u znanost sve više opada, a naš je cilj približiti istraživanja građanima. More i voda su u središtu našeg rada - od mikroalgi i koralja, preko školjkaša koji otkrivaju prošlost, do utjecaja zvuka na more. Posebno nas vesele planirane aktivnosti u 2026. godini, poput Dječjeg sveučilišta i građanske znanosti, u kojima će građani aktivno sudjelovati u prikupljanju i analizi znanstvenih podataka", istaknula je Ninčević Gladan.

O ulozi obrazovanja i mladih govorio je ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije Ivica Zelić.

"Ponosan sam što u ovom trenutku možemo reći da smo Split i našu županiju stavili na kartu Europe kao sredinu koja se kontinuirano razvija u kvalitetno mjesto za život. Centar izvrsnosti ima važnu ulogu mosta između osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te sveučilišta. Kroz projekt potičemo djecu i mlade na inovativnost, kreativnost i timski rad, a osim aktivnosti za građane i širu javnost, po prvi put organiziramo i Science Battle - inovativan format kojim znanost kroz interaktivne radionice približavamo široj publici", rekao je Zelić.

Na dan otvaranja, po završetku konferencije u Hrvatskom domu, znanost se simbolično seli među građane - u Dioklecijanove podrume, gdje će posjetitelje dočekati izložba "Nikola Tesla - čovjek koji je rasvijetlio svijet" Tehničkog muzeja "Nikola Tesla" iz Zagreba, multimedijalna izložba "Vrhovi dubina - podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije", izložba Instituta za oceanografiju i ribarstvo "Tajanstveni život u kapljici mora", kao i prateća izložba "Portreti francuskih znanstvenika" u Francuskoj alijansi Split.

Do 24. siječnja građane očekuje bogat program interaktivnih aktivnosti - od virtualne stvarnosti i istraživanja podmorja do radionica za djecu i obitelji te razgovora sa znanstvenicima i studentima. Program je usmjeren na teme mora, okoliša, održivog razvoja i novih tehnologija, čime se Split potvrđuje kao jedno od europskih središta susreta znanosti i društva. Više informacija o projektu i planiranom programu dostupno je na službenoj stranici projekta.