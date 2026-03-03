FOTOGALERIJA Sinjska škola opet najbolja u "Kućnim instalacijama"

Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju ponovno je ostvarila najbolji rezultat na međužupanijskom izlučnom natjecanju u disciplini Kućne instalacije, održanom u Šibeniku.

Prvo mjesto i plasman na državno natjecanje

Učenik Stipe Ćurković (3.H) osvojio je prvo mjesto i osigurao sudjelovanje na državnom natjecanju. Mentor mu je bio nastavnik Zvonimir Matić, a svoj doprinos dali su i ostali nastavnici iz sektora Strojarstva.

Na natjecanju je sudjelovalo devet učenika, a zadaci su bili zahtjevni te su tražili visoku razinu znanja i preciznosti. Stipe Ćurković svojim je radom ostvario najbolji rezultat među natjecateljima.

"Ovim uspjehom škola nastavlja niz dobrih rezultata na strukovnim natjecanjima. Čestitke učeniku i mentoru na postignutom uspjehu te želimo puno sreće na državnoj razini", kazala je ravnateljica Marica Barać.