FOTOGALERIJA Ribola Kaštela uspješna na početku sezone

U 1. kolu Superlige OK Ribola Kaštela je pobijedio izuzetno motiviranu ekipu Marsonije s 3:1 (25:21, 24:26, 25:17, 26:24). Neizvjesna utakmica visokog tempa do samog kraja. Odličan početak koji najavljuje još jednu uzbudljivu sezonu.

Glavni trener Ivan Rančić na kraju utakmice je rekao: "Čestitam mojoj ekipi na pobjedi, iskreno možda čak protiv favorita 1. kola zato što je ekipa Marsonije i kad se gleda individualno ima ekipu za sami vrh. Ono što mi je malo krivo je što nas nije krasila ona energija i hrabrost koje smo imali na pripremama. Isto tako sam to i očekivao. Imamo mladu ekipu, imamo dva nova igrača, treba vremena da oni uđu u naš sistem. Ono što moramo bolje i što ćemo sigurno bolje radit je naš servis, a onda iz toga i blok, kojih je bilo samo 8, a mislim da smo mogli u tom elementu bit još bolji. Vrlo zanimljiva liga nas očekuje, praktički svako kolo će bit velika borba za bodove".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osim njega, nakon poraza se osvrnuo i trener Marsonije Miloš Živanović: "Čestitke ekipi Kaštela na pobjedi, na jako dobro prikazanoj igri na startu sezone. Kaštela su napravila dobru ekipu, puno mladih igrača koji dugo igraju skupa i mislim da će se oni s ovakvom igrom i pristupom sigurno boriti za vrh tablice u ovoj sezoni".