FOTOGALERIJA: Premijera predstave „Uspavana Sunčica“ u GKL-u Split

Pogledajte kako je bilo

Sinoć je u splitskom Gradskom kazalištu lutaka premijerno izvedena predstava „Uspavana Sunčica“, nastala prema tekstu i u režiji Justine Vojaković-Fingler.

U predstavi igraju Milena Blažanović, Mihael Elijaš, Stipe Gugić i Katarina Romac, donoseći publici toplu i maštovitu priču smještenu u svijet Sunčane obitelji. Kroz razigranu igru i kreativne scene predstava potiče dječju maštu, a istovremeno prenosi važne poruke o odgovornosti i snazi obiteljskog zajedništva u svim životnim izazovima.

Atmosferu s premijere donosimo u fotogaleriji Tine Cikojević.

