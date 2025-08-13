FOTOGALERIJA Polaganjem vijenaca započelo obilježavanje Dana Grada Sinja

Uoči Dana Grada Sinja i blagdana Čudotvorne Gospe Sinjske, danas su položeni vijenci u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje i preminule građane Sinja.

Vijenci su položeni na Gradskom groblju Svetoga Frane, kod Središnjeg križa, te ispred Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, ispred zgrade Gradske uprave.

Na polaganju vijenaca sudjelovali su predstavnici Grada Sinja predvođeni gradonačelnikom Mirom Buljem i predsjednicom Gradskog vijeća Marijom Gaurinom, predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Policijske postaje Sinj, kao i predstavnici stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću Grada Sinja.

Uz molitvu odrješenja koju je predvodio sinjski župnik fra Antonio Mravak okupljeni su odali počast onima koji su svoje živote utkali u temelje slobodne i neovisne Hrvatske.

Ovim činom započelo je višednevno obilježavanje Dana Grada, koje će kulminirati svečanom misom i procesijom na blagdan Gospe Sinjske, 15. kolovoza.