FOTOGALERIJA Podstrana obilježila 26. obljetnicu smrti dr. Franje Tuđmana

U parku Petrićevo u Podstrani danas je svečano obilježena 26. obljetnica smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Povodom obljetnice upriličeno je polaganje vijenaca i paljenje svijeća ispred spomenika koji u Podstrani svjedoči o trajnom sjećanju na ulogu Franje Tuđmana u stvaranju moderne hrvatske države.

Vijence su položili načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić sa suradnicima, općinski vijećnici te predstavnici braniteljskih udruga s područja Općine. Načelnik Dropuljić naglasio je važnost čuvanja uspomene na prvog hrvatskog predsjednika, istaknuvši kako je riječ o čovjeku čija je vizija bila temelj slobode i neovisnosti koju danas živimo.

Svečanost je svojim glazbenim izvedbama dodatno obogatilo Hrvatsko katoličko glazbeno društvo Podstrana, stvarajući dostojanstvenu atmosferu ovog obilježavanja. Molitvu za pokojnog predsjednika predvodio je don Mario Matković.

Okupljeni mještani i predstavnici društvenog i javnog života Podstrane još su jednom zajednički odali počast jednom od ključnih ljudi novije hrvatske povijesti, potvrđujući kako se vrijednosti i žrtva utemeljitelja hrvatske države i dalje poštuju i cijene.