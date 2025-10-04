FOTOGALERIJA Ovo je večerašnji prizor iznad Mosora

Nakon nekoliko dana promjenjivog vremena, Dalmacija je danas konačno uživala u prekrasnom sunčanom danu između dvije ciklone. Mnogi su iskoristili kratkotrajnu stabilizaciju atmosfere za boravak u prirodi, šetnje i izlete na obalu i u zaleđe.

U usporedbi s jučerašnjim danom, temperature su bile nešto više – u Hvaru je izmjereno 21 °C, dok su Zadar, Knin i Dubrovnik zabilježili 20 °C. Kaštela i Solin mjerili su ugodnih 19 °C, što je bio dovoljan razlog da se mnogi odluče provesti dan na otvorenom, pod zrakama jesenskog sunca.

Panorame koje oduzimaju dah

Naša ekipa iskoristila je priliku za odlazak na lokalitet Sutikva, ispod Kučina, odakle se pruža jedan od najljepših pogleda na srednjodalmatinski krajolik. S tog mjesta snimili smo impresivne panoramske fotografije Splita, Solina, Kaštela i Podstrane, kao i okolnih planina – Peruna, Mosora i Kozjaka. U čistom, bistrom zraku, svaki detalj krajolika bio je vidljiv kao na dlanu.

Zalazak koji najavljuje promjenu

Kako se dan bližio kraju, sunce je polako tonulo iza oblaka na zapadu. Taj prizor, premda bajkovit, bio je i znak nadolazeće promjene vremena. Meteorolozi najavljuju povratak kiše, pad temperature i promjenu vjetra – jugo će zamijeniti bura.

Na kraju dana, iznad mosorskog vrha Kozik pojavio se Mjesec, obasjavajući krajolik i zatvarajući još jedan čaroban jesenski dan u Dalmaciji.