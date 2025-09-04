Close Menu

FOTOGALERIJA Ovako je sinoć izgledao centar Splita. Došao je gradonačelnik, ali i direktor...

Radna akcija

Sinoć su radnici Čistoće Split proveli veliku akciju uređenja Marmontove ulice, jedne od najvažnijih i najprometnijih gradskih ulica. U akciji je izvršeno detaljno čišćenje, uključujući skidanje žvaka s pločnika i strojno pranje površina.

Radove su obišli i pratili splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, njegova zamjenica Matea Dorčić te vršitelj dužnosti direktora Čistoće Split, Andrija Čaljkušić.

Marmontova ulica, kao središnja gradska šetnica i jedno od najprepoznatljivijih mjesta u Splitu, dobit će tako potpuno osvježen izgled, a iz Grada najavljuju nastavak sličnih akcija na drugim frekventnim lokacijama.

