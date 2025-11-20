FOTOGALERIJA Otvorena izložba "Zeleno blago s naših livada" u Prirodoslovnom muzeju

U Prirodoslovnom muzeju u Splitu danas u podne svečano je otvorena izložba "Zeleno blago s naših livada", koju organizira Udruga LIKOS – Hrvatska udruga za promicanje likovnog identiteta, u suradnji s Prirodoslovnim muzejem.

Izložba donosi likovne radove inspirirane bogatstvom domaće livadne flore, naglašavajući važnost očuvanja prirodnih krajolika i biljnog svijeta. Posjetitelji izložbu mogu razgledati u prostoru muzeja na adresi Poljana kneza Trpimira 3, gdje je postavljena s ciljem približavanja umjetničkog i prirodoslovnog stvaralaštva široj publici.

Svečano otvorenje privuklo je ljubitelje umjetnosti i prirode, a organizatori ističu kako je ovo još jedan korak u jačanju suradnje kulture i znanosti kroz pristupačne i edukativne sadržaje.