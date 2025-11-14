[FOTOGALERIJA] Otvoren peti Split Format – od potkornjaka do jadranskog podmorja, izložba finalista donosi izvanredne priče

Večeras je u prepunom Fotoklubu otvoreno peto izdanje prvog splitskog festivala fotografije Split Format. Već tradicionalno program festivala otvara se izložbom finalista/kinja fotografskog natječaja na zadatu, krovnu temu cjelokupnog programa, a ove godine odabrana je tema "baština". Ispred organizacijskog tima festivala posjetiteljima se uvodno obratila Maja Prgomet koja je istaknula svoje zadovoljstvo ovogodišnjim izdanjem festivala i činjenicom da će grad Split na nekoliko dana postati pravi centar zbivanja, druženja i razgovora o fotografiji i baštini. – Iznimno mi je drago što su s nama večeras ovdje na otvorenju naši gosti iz Grčke, Italije, Srbije, Bosne i Hercegovine i iz svih dijelova Hrvatske, jer to znači da smo postigli naš cilj i da je Split Format doista zaživio kao međunarodni festival i da je kvaliteta programa prepoznata izvan granica Hrvatske. Nakon Maje Prgomet, prisutnima se obratila i predsjednica Fotokluba Split i predsjednica ovogodišnjeg stručnog žirija Ana Žanko koja je naglasila da je tema baštine i kulturnog nasljeđa danas aktualnija nego ikad. – Baština nije samo naše nematerijalno i materijalno kulturno naslijeđe, nego je više od toga, to je živa mreža odnosa i povezanih iskustava koja se prenose s koljena na koljeno, koja oblikuju naš identitet i na kojima gradimo osjećaj pripadnosti. Ali, isto tako, naša kultura, naša baština, ne smije isključivati i kulturu drugih i različitih. Uz predsjednicu, u Fotoklub Split su stigli i članovi stručnog žirija, grčka fotografkinja i antropologinja Eleni Albarosa i talijanski fotograf Cosimo Patore koji su oduševljeni Splitom, ljepotom grada i gostoprimstvom u Fotoklubu. Članovi žirija složili su se da je žiriranje ovogodišnjeg izdanja nije bilo nimalo jednostavno jer je stigao veliki broj visokokvalitetnih prijava te su čestitali svim finalistima na zapaženom rezultatu.

Posebne čestitke upućene su pobjednicima – prvo mjesto pripalo je talijanskoj fotografkinji Alice Zorzin za seriju fotografija Sve počinje kišom iglica, o borbi talijanskih alpskih zajednica s pošasti potkornjaka, drugo mjesto osvojio je Marijo Maduna iznimno dojmljivom serijom Tiha svjedočanstva mora o novom životu potopljenih olupina povijesnih vozila, a treća nagrada otišla je u ruke grčkom fotografu Iliasu Kleftarasu za seriju fotografija snimljenih u selu Olympos na grčkom otoku Karpathosu, istražujući na koji način tradicija, običaji i rituali pretaču u suvremeni identitet zajednice.

Ispred Županije prisutne je pozdravio Mislav Vušković iz Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu koji je izrazio zadovoljstvo radom i dosadašnjom suradnjom s Fotoklubom te je istaknuo da je Županija uvijek spremna podržati programe koji su važni, aktualni i usmjereni na lokalnu zajednicu.

Program festivala nastavlja se odmah ujutro, radioniciom Split Raw by Belgrade Raw. Kroz individualne i grupne vježbe istražuju se priče o Splitu – poruke i slike, situacije i mogućnosti – od galerijskog zida do stranica fotoknjige. Za potrebe radionice potrebno je donijeti između 15 i 25 otisnutih fotografija Splita. Tema se može shvatiti široko, kao osobna definicija grada. Preporučuje se ispis na nešto debljem papiru (najmanje 200 g, mat), pri čemu dulja stranica fotografije treba biti 12 cm. Radionica traje od 9 do 15 sati, a od 17 sati počinje poslijepodnevna sesija predavanja koju otvara Ivana Radovani Podrug koja će kroz fotografije Paola Bunčuge govoriti o tradiciji pučke pobožnosti – hvarske procesije Za križen. Nakon Radovani Podrug, član žirija Cosimo Pastore predstavit će svoj projekt ANALOG-TRAD, a potom se program nastavlja gostovanjem dr. sc. Ane Šverko koja će održati predavanje na temu "Urbanističko projektiranje Splita u osvit 20. stoljeća – naša baština". Prvu večer festivala zaključit će fotograf Saša Pjanić koji će vas kroz svoje fotografije odvesti na putovanje baštinom svijeta, od Taj Mahala do Senegala.

Sva predavanja i radionice na festivalu su besplatne, a detaljne informacije o programu festivala možete pronaći na društvenim mrežama Split Formata i na web stranici.

Peto izdanje Split Format realizirano je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Split, Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice grada Splita, Županijske lučke uprave i Split Parkinga te uz medijsku potporu DalmacijaDanas, split.com.hr i Splitski Info.