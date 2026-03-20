FOTOGALERIJA Odzvonilo je nepropisnom parkiranju na autobusnom stajalištu pored Zračne luke. Na adrese građana počele pristizati kazne

Odzvonilo je nepropisnom parkiranju na autobusnom stajalištu na Tuđmanovoj cesti u Zračnoj luci Sveti Jeronim. Svakodnevno smo svjedoci nepropisnog zaustavljanja na autobusnom stajalištu, i prema Trogiru i Splitu, te na taj način u ljetnim mjesecima nastaju nesnosne gužve. Na spomenutim stajalištima zaustavljaju se i vozači taxi vozila, koji tu prikupljaju putnike.

Zbog toga je postavljena kamera još prošle godine, a taxi službe - Uber i Bolt svoje prikupno stajalište dobili su na južnom parkingu Zračne luke. Ovih dana počele su pristizati i kazne, koje naplaćuje Grad Kaštela, a kazne stižu na kućnu adresu.

- Prometni prekršaj – zaustavljeno ili parkirano suprotno postavljenom prometnom znaku – ''Zabrana zaustavljanja i parkiranja (B36), članak 12. stavak 8. ZSPC-a (Zakona o sigurnosti na cestama). Iznos kazne je 60 eura, a ako se kazna plati u roku 3 dana, cijena je pola iznosa kazne, tj. 30 eura, pojašnjavaju iz Grada Kaštela.

Javnost negoduje zbog nemogućnosti zaustavljanja ali svima onima koji su došli pokupiti svoje bližnje nudi se mogućnost korištenja parkinga koji je prvih 10 minuta besplatan. Vozači taxi službi imaju pravo na 15 minuta besplatnog parkinga što im je dovoljno za ukrcavanje i iskrcavanje putnika. Sat vremena na južnom parkingu je 2 eura za sat, do dva sata 4 eura, a za autobus 5 eura za sat.

Parking Kiss & Fly podijeljen je u tri zone-žutu, plavu i crvenu. Žuta zona namijenjena je isključivo za zaustavljanje i parkiranje autobusa u vremenskom ograničenju od 60 minuta. Plava zona je za zaustavljanje i parkiranje u trajanju od 30 minuta, a crvena zona je za prikup i iskrcaj putnika gdje vozač ostaje u vozilu s vremenskim ograničenjem od 5 minuta.

Sat vremena na tom parkingu je 5 eura za sve vrste vozila. U ovom slučaju su izuzeti taksisti, koncesionari Zračne luke koji imaju pravu putnike ukrcavati i iskrcavati u krugu aerodroma.