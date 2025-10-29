FOTOGALERIJA Održana književna večer s Marinom Vujčić u Trogiru

U prepunoj Galeriji Cate Dujšin Ribar 28. listopada 2025. održana je Književna večer s Marinom Vujčić, u suorganizaciji Gradske knjižnice Trogir i Muzeja grada Trogira, u sklopu Mjeseca hrvatske knjige. Razgovor s književnicom vodila je dr. sc. Jelena Đorđević, a večer je započela uvodnim govorom Maje Kostović Radan, ravnateljice Gradske knjižnice Trogir. Ulomke iz Marininih knjiga interpretirala je Daniela Kontić, kustosica dokumentaristica i voditeljica knjižnice Muzeja grada Trogira, stvarajući poseban ugođaj u prostoru ispunjenom ljubiteljima književnosti.

Publika je imala priliku čuti više o autorici, njezinu stvaralaštvu, prijevodima njenih knjiga na strane jezike, životu pisaca u Hrvatskoj, kao i o motivima, inspiraciji i procesu pisanja. U fokusu razgovora bile su dvije nove knjige Marine Vujčić – 365 rečenica koja u kratkim, misaonim svakodnevnim zapisima oblikuje svojevrsni književni kalendar života i dokazuje da "jedna rečenica dnevno može spasiti dan, pa i glavu" te roman Sigurna kuća, snažan psihološki roman o ženi koja je ubila "savršenog" muža, potresna priča o skrivenom, tihom nasilju koje žene trpe iza zatvorenih vrata.

Autorica je otkrila kako je u jednom trenutku gotovo odustala od pisanja ovog zahtjevnog djela – sve dok je jedan televizijski prilog nije potaknuo da "odustane od odustajanja"… Posebno zanimljiv dio večeri bio je razgovor o kazališnoj adaptaciji ovog dojmljivog romana, premijerno izvedenoj u zagrebačkom kazalištu Gavella prije nekoliko dana.

Uz brojne anegdote – među kojima i onu o pokušaju da nakratko "iskusi zatvor" zbog pripreme romana – večer je završila u toplom, domaćem tonu, uz mnoštvo posveta, fotografija i čestitki.