FOTOGALERIJA Načelnik Dropuljić obišao novo dječje igralište u Strožancu. Ima poruku za roditelje

Načelnik općine Podstrana, Mijo Dropuljić, obišao je novouređeno dječje igralište u Strožancu (Žminjača), smješteno uz Poljičku cestu.

"U procesu uređenja dječjeg igrališta izvršeni su pripremni radovi, zemljani radovi i temelji za urbanu opremu i igrala", istaknuo je Dropuljić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nova oprema za sigurnu igru djece

Na postojećem igralištu zamijenjene su dotrajale i oštećene sprave novim funkcionalnim rekvizitima. "Postavili smo ljuljačku, tobogan i klackalicu, a cijeli prostor prekriven je gumenom podlogom kako bi se djeci osigurali bolji uvjeti za društveni razvoj i rekreaciju", rekao je načelnik.

Vrijednost izvedenih radova iznosi 24.343,75 eura s PDV-om.

Projekt sufinanciran od Ministarstva

Općina Podstrana osigurala je i potporu Ministarstva demografije i useljeništva. "Za ovaj projekt odobreno nam je sufinanciranje u iznosu od 12.171,88 eura", pojasnio je Dropuljić.

Načelnik je iskoristio priliku i da se obrati mještanima. "Naša želja je da ovo igralište služi generacijama koje dolaze, ali to možemo ostvariti samo zajedničkim trudom i odgovornošću. Zato apeliram na sve mještane, a posebno na mlade, da čuvaju ovaj prostor i da ga ne uništavaju kao što se, nažalost, znalo događati na ovom, ali i na drugim igralištima", poručio je.

Posebno se obratio roditeljima: "Molim i roditelje da razgovaraju sa svojom djecom o važnosti očuvanja javnih prostora – jer ovo igralište je napravljeno upravo za njih."

"Zajedno možemo učiniti naše mjesto ljepšim i ugodnijim za život svih nas", zaključio je Dropuljić.