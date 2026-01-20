FOTOGALERIJA Međunarodna ekspertna misija IAEA-e započinje radiološka ispitivanja na području Jugovinila

U zgradi gradske uprave Grada Kaštela danas je gradonačelnik Denis Ivanović sa suradnicama, pročelnicama Josipom Kurbašom Banovac i Marijom Vučicom primio predstavnike Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Ministarstva unutarnjih poslova – Sektora za poslove radiološke i nuklearne sigurnosti, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Instituta Ruđer Bošković. Sastanak je održan u sklopu međunarodne ekspertne misije IAEA-e čiji je cilj utvrđivanje radiološkog stanja područja bivše tvornice Jugovinil u Kaštelanskom zaljevu.

Uz predstavnike IAEA-e, eksperte Horsta Monkena-Fernandesa i Milana Matosa, sastanku su nazočili i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova (Božena Skoko, Ante Koštić i Matija Hrastovski), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Mladen Kovač i Milovan Zrakić) te Instituta Ruđer Bošković (Ivana Tucaković i Martina Ivković) kao i Ivana Ugrina i Nikolina Milanović iz Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Kaštela.

Ekspertna misija IAEA-e planirana je u razdoblju od 19. do 23. siječnja 2026. godine. Tijekom 20. i 21. siječnja, a po potrebi i 22. siječnja, provodit će se neinvazivna terenska radiološka mjerenja na lokaciji bivše tvornice Jugovinil, dok je završni sastanak predviđen za 23. siječnja u Zagrebu, u prostorijama Ravnateljstva civilne zaštite.

Cilj misije je osigurati dodatni, neovisni skup stručnih podataka koji će poslužiti kao podloga za donošenje odluka o daljnjim koracima, osobito u kontekstu planirane sanacije lokacije. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već je započeo aktivnosti usmjerene prema sanaciji, a tijekom 2025. godine provedeni su terenski obilasci i izrađene geodetske snimke. U tijeku je i postupak geotehničkih istražnih radova, koji će biti temelj za izradu Plana sanacije.

Gradonačelnik Denis Ivanović naglasio je važnost suradnje svih uključenih institucija:

"Prije svega MUP, koji je zadužen za dio radioaktivnosti, zamolio nas je da primimo njihove predstavnike i svjetske stručnjake koji imaju veliko iskustvo u ovom području. U ovih nekoliko dana provest će istražne radove, a potom će rezultate prezentirati u Zagrebu. Fond za zaštitu okoliša pokrenuo je postupak sanacije radioaktivne šljake na području Jugovinila i nadam se da ćemo u narednim godinama konačno privesti taj problem kraju."

Međunarodna agencija za atomsku energiju međunarodna je organizacija osnovana 1957. godine sa sjedištem u Beču, a njezina je zadaća promicanje miroljubive uporabe nuklearne energije, uz istodobnu primjenu visokih sigurnosnih i zaštitnih standarda. Agencija je 2005. godine, zajedno sa svojim tadašnjim glavnim ravnateljem Mohamedom ElBaradeijem, dobitnica Nobelove nagrade za mir. Na čelu IAEA-e danas je Rafael Grossi iz Argentine.

Voditelj misije IAEA-e Horst Monken-Fernandes pojasnio je svrhu dolaska međunarodnih stručnjaka:

"Na zahtjev Vlade Republike Hrvatske organizirali smo misiju radi ispitivanja stanja jednog područja u Kaštelanskom zaljevu, na kojem je u prošlosti odlagan ugljeni pepeo. Uz pomoć opreme iz našeg laboratorija u Seibersdorfu provest ćemo terensko snimanje kako bismo utvrdili razine zračenja. Nakon analize rezultata u Beču, hrvatskim ćemo partnerima dostaviti potrebne informacije kako bi mogli donijeti utemeljene odluke o daljnjim koracima i budućoj namjeni tog područja."

Rezultati ove ekspertne misije trebali bi dati jasniju sliku o stvarnom radiološkom stanju lokacije te predstavljati važan korak prema dugoročnoj sanaciji i sigurnoj budućoj uporabi područja bivšeg Jugovinila.