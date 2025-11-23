FOTOGALERIJA Mandarine zahvaćene truleži na policama poznatog centra u Splitu: "Ovo je horor, ovako stoje danima"

Kupci jednog poznatog trgovačkog centra u Splitu ovih dana ostaju zatečeni prizorom na odjelu voća i povrća. U prodaji se, tvrde čitatelji, nalaze mandarine koje su vidno propale, mekane i zahvaćene truleži, a unatoč tome i dalje stoje na policama među ostalim voćem.

Na fotografiji koju nam je poslao zabrinuti kupac jasno se vidi kutija mandarina obložena vrećicom, u kojoj je dio plodova u lošem stanju. Nekoliko mandarina ima ulegnuća i tamne mrlje, dok su dvije gotovo potpuno raskašene – kora je napukla, a unutrašnjost izgleda kašasto i raspada se na dodir. Vidljivi su i tragovi kvarenja koji upućuju na napad gljivica.

"Evo kakvu trulež prodaju. Gljivce ih napale, sve mekano i raskašeno. Horor. I ovako je već danima. Stvarno nisu normalni", poručuje ogorčeni čitatelj, dodajući kako ga čudi da ovakvo voće nitko ne uklanja iz prodaje.

Iako je riječ o sezonskom voću koje se u ovo doba godine kupuje u velikim količinama, kupci s pravom očekuju osnovnu kontrolu kvalitete i uklanjanje propalih proizvoda. Posebno zabrinjava činjenica da se, prema navodima čitatelja, ovakve mandarine prodaju već danima.

Redakcija posjeduje fotografiju kao dokaz stanja mandarina. Tim povodom poslali smo upit trgovačkom centru te ih pitali zašto se u njihovoj ponudi prodaju ovakve mandarine zbog kojih se kupci zgražaju. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.