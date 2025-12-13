FOTOGALERIJA LADO oduševio Sinj božićnim koncertom u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske

U bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske večeras je održan božićni koncert svjetski poznatog Ansambla LADO, koji već 76 godina diljem svijeta izvodi sakralne programe i njeguje bogatstvo hrvatskih tradicija crkvenog pučkog pjevanja. Koncert je započeo u 19 sati, a sinjska publika ispunila je baziliku u ozračju tišine, emocije i snažne glazbene poruke.

Božićni koncert otvoren je izborom skladbi iz ciklusa "Na dobro nam Božić dojde", u obradi mo. Joška Ćalete, s naglaskom na pjesme i kolende zadarskog područja. Već u uvodnim minutama bilo je jasno da je riječ o programu koji ne donosi samo glazbu, nego i priču o različitim krajevima Hrvatske i njihovim božićnim običajima.

Slavonija, Baranja i Bačka u središtu drugog bloka

U drugom dijelu uslijedio je izbor pjesama iz Slavonije, Baranje i Bačke, u obradi glazbenog pedagoga, dirigenta i aranžera Dražena Kurilovčana. Različiti napjevi i stilovi izmjenjivali su se prirodno i skladno, stvarajući dojmljiv mozaik tradicijskih božićnih motiva.

Glazbenu večer dodatno je obogatila folklorna suita za ženski zbor – izbor božićnih pjesama iz Vinišća kod Trogira. Kajkavsko govorno područje predstavljeno je pjesmama iz Prekmurja, Međimurja i Gradišća, dok su s otoka Hvara izvedene odabrane kolende u stilu klapskog pjevanja, što je publika posebno toplo dočekala.

U posljednjem dijelu programa izvedene su najpoznatije tradicijske božićne pjesme u vrhunskim obradama autora i obrađivača – Dražena Kurilovčana, Božidara Potočnika i Tomislava Uhlika. Koncert je trajao 70 minuta bez pauze, a završio je snažnim aplauzom i vidno ganutom publikom.

Sinjski nastup Ansambla LADO još jednom je potvrdio zašto ovaj ansambl uživa status jednog od najvažnijih čuvara hrvatske baštine. Večer u bazilici mnogima će, bez sumnje, ostati kao posebna blagdanska uspomena – glazbeni doživljaj koji se pamti i kao pravi božićni dar.