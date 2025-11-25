FOTOGALERIJA Kakve su cijene nekretnina na obali?

Hrvatska obala jedno je od najpoželjnijih odredišta za strane kupce nekretnina, a prema najnovijim podacima, čak 90 posto stranih državljana koji kupuju nekretnine u Hrvatskoj odlučuje se za jednu od pet obalnih županija. U tim regijama njihov udio u ukupnom broju transakcija doseže značajnih 35 posto, što je jasan pokazatelj koliko snažno strani ulagači oblikuju tržište. O tim se trendovima raspravljalo na trećem izdanju okruglog stola "U susret Forumu – vol. 3", održanom u Splitu, u organizaciji Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK, kao uvodu u 40. izdanje Foruma nekretnina.

Strani kupci mahom su veće platežne moći, što posljednjih godina snažno utječe na strukturu i kvalitetu novih projekata, ali i na formiranje sve viših cijena novogradnje. No, iako povećani interes podiže vrijednost i atraktivnost obalnih destinacija, istovremeno potiče rast cijena nekretnina, osobito novogradnje. Posljedica je sve manja dostupnost stambenog prostora za domaće stanovništvo, osobito u priobalnim gradovima gdje potražnja nadmašuje ponudu.

"Kao Udruženje želimo poručiti vlasnicima rabljenih stanova da je upravo sada povoljan trenutak za korekciju cijena, kako bi se dio potražnje usmjerio s novogradnje na rabljene nekretnine, koje zapravo predstavljaju krvotok tržišta. Uz to, nužno je razviti modele koji će potaknuti ulaganja u fond starijih i trenutno nedovoljno korištenih nekretnina, jer upravo takve investicije mogu postati snažan mehanizam povećanja priuštivosti", istaknula je Jasminka Biliškov, zamjenica predsjednika Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK i direktorica agencije Biliškov nekretnine.

Stručnjaci upozoravaju da se tržište nekretnina na obali postupno transformira te da je riječ o dugoročnom trendu koji zahtijeva pažljivo planiranje stambene politike, kako bi se zadržala ravnoteža između interesa investitora i potreba lokalne zajednice. S obzirom na odgovornost koju nosi posredovanje u prometu nekretninama, naglašena je i važnost razumijevanja šireg tržišnog konteksta te prilagodbe regionalnim specifičnostima.

"Uloga agencija za posredovanje u prometu nekretnina iznimno je važna. U Udruženju je trenutačno registrirano 346 posrednika od Zadarske do Dubrovačko-neretvanske županije, od ukupno 1.515 na razini cijele Hrvatske. Kroz ovakva događanja Udruženje podiže kvalitetu i profesionalnost usluge koju posrednici pružaju svojim klijentima", naglasila je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK, te je dodala da HGK, kroz rad Udruženja, ima važnu ulogu partnera nadležnim ministarstvima u reguliranju tržišta posredovanja nekretninama te aktivno sudjeluje u definiranju propisa koji uređuju ovaj sektor.

Kao ključni prioritet istaknuto je i kontinuirano stručno usavršavanje agenata te jačanje profesionalnih standarda posrednika. Kroz online programe za polaganje stručnog ispita i strože kriterije prolaznosti, dodatno se unapređuju kvaliteta usluga, transparentnost poslovanja i sigurnost potrošača.

"Uloga, iskustvo i znanje posredničke struke moraju biti integrirani u razvoj tržišta nekretnina. U vremenu brzih promjena i izazova, posebno s aspekta sve slabije priuštivosti stanovanja, stručni impulsi posrednika mogu doprinijeti kvalitetnijem i perspektivnijem razvoju tržišta za sve njegove dionike", poručio je Robert Pokrovac, dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK.

Sudionici okruglog stola kojeg je moderirala Ivana Čikić, članica Vijeća Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK i direktorica agencije Dom Ekspert zaključili su kako se tržište nekretnina trenutačno nalazi u iznimno izazovnom okruženju, ne samo na lokalnoj ili nacionalnoj razini, nego i u većini europskih zemalja.

U takvim okolnostima, dijalog i razmjena iskustava imaju ključnu ulogu jer omogućuju prepoznavanje novih potencijala te pravovremeno upozoravanje na negativne prakse koje bi mogle ugroziti stabilnost tržišta.