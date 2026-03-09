FOTOGALERIJA I VIDEO Jagoda Laco otvorila prvu samostalnu izložbu u Splitu: "Buđenje" se može posjetiti do 18. ožujka

U Splitu je jučer otvorena prva samostalna izložba umjetnice Jagode Laco pod nazivom "Buđenje". Izložba je otvorena u prostoru na adresi Iločka 6, a posjetitelji je mogu razgledati do 18. ožujka 2026. godine.

Riječ je o izložbi upriličenoj u susret proljeću, a njezin je karakter humanitaran. Time je Jagoda Laco svojoj dosadašnjoj javnoj prepoznatljivosti, vezanoj ponajprije uz humanitarni rad, pridružila i likovni izraz, predstavivši se publici kroz svoju prvu samostalnu izložbu.

Izložba još traje i građani je mogu posjetiti

Posebna je vrijednost ove izložbe upravo u tome što nakon jučerašnjeg otvorenja ostaje dostupna javnosti još nekoliko dana, pa će svi zainteresirani građani imati priliku posjetiti "Buđenje" i upoznati se s radovima Jagode Laco. Izložba je tako otvorila novo poglavlje u njezinu djelovanju, a sam naziv "Buđenje" simbolično se uklapa u razdoblje proljeća, ali i u osobnu i umjetničku priču autorice.

Na otvorenje je stigla i ravnateljica Doma Maestral Jelena Burazin, koja je Jagodi Laco tom prilikom uručila pozivnicu da se izložba na određeno vrijeme premjesti i u Dom Maestral, povodom 90. godišnjice osnutka Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral. Taj poziv nosi dodatnu simboliku, osobito s obzirom na životnu priču same autorice, ali i na povezanost prostora i zajednice kojoj je godinama posvećena.

Od teške životne priče do pomaganja drugima

Jagoda Laco splitskoj je javnosti već dobro poznata, i to prije svega kao humanitarka i pokretačica udruge Empatija, kroz koju godinama pomaže ljudima na društvenoj margini. U medijima je više puta predstavljena kao žena teške, ali iznimno snažne životne priče — odrasla je u dječjem domu, prošla niz traumatičnih iskustava, a kasnije svoj život usmjerila prema pomaganju najugroženijima.

Nedavno ju je predstavio i HRT, istaknuvši njezin volonterski angažman i pomoć onima kojima je najpotrebnija, dok su i drugi mediji ranije pisali o njezinu humanitarnom radu te inicijativama koje vodi u Splitu.

Umjetnost kao nastavak osobne borbe i humanosti

Otvorenjem izložbe "Buđenje" Jagoda Laco javnosti se sada predstavlja i kroz umjetnost, spajajući osobnu priču, senzibilitet i humanitarni duh. Oni koji jučer nisu uspjeli doći na otvorenje, izložbu još uvijek mogu posjetiti i sami doživjeti radove koji nose snažnu osobnu i simboličku poruku.