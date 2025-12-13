FOTOGALERIJA I VIDEO Zašto su danas brojni Splićani i turisti čekali u redovima za ulaz u Dioklecijanove podrume?

Danas, na dan Svete Lucije, 13. prosinca, Split je zasjao posebnim, toplim svjetlom. Iako najkraći dani u godini tek dolaze, ovaj blagdan, posvećen kršćanskoj mučenici i zaštitnici slijepih i slabovidnih, donio je u grad pod Marjanom izuzetno dirljive prizore.

Dirljiva poruka iz kripte Svete Lucije

Središnji događaj odvijao se ispred i unutar kripte Sv. Lucije, gdje se stvarala velika gužva posjetitelja željnih odati počast svetici. Ove godine, posjetitelji su imali priliku doživjeti izložbu naslova "Svjetlo u tami".

Zajednički projekt koji dira u srce, nastao u suradnji s djecom koja su bila na liječenju na dječjem odjelu KBC Split-Firule tijekom školske godine 2024./2025., učenicima i učiteljima OŠ "Marjan" – PO KBC Firule te autorom pjesama dr. don Antom Mateljanom. Djeca su kreirala prekrasne ilustracije, slijedeći tekst navedenog djela, koji je postavljen u 12 slika.

Izložba "Svjetlo u tami" na najljepši način podsjeća na značenje Svete Lucije: njezinu nepokolebljivu vjeru zbog koje je podnijela mučeništvo 303. godine, te njezinu ulogu zaštitnice očiju. Iako se u astronomskom smislu najdulja noć, odnosno zimski solsticij, danas događa oko 21. prosinca, blagdan Svete Lucije (13. prosinca) tradicionalno se povezuje s najduljom noći. Ova snažna povezanost proizlazi iz povijesnog Julijanskog kalendara, u kojem se Lucijino slavlje poklapalo sa solsticijem. Stoga njeno ime (lux-svjetlo) i danas simbolično označava pobjedu svjetla nad najvećom tamom, najavljujući povratak dužih dana.

Živost podruma i mladi Peristila

Dok je kripta odzvanjala duhovnom toplinom, ostatak Dioklecijanove palače vrvio je životom. Zabilježili smo veliku gužvu u Dioklecijanovim podrumima, gdje su se posjetitelji okupili zbog organiziranih besplatnih vođenja. Ova zimska vreva dokaz je neprolaznog interesa za baštinu i povijest Splita.