FOTOGALERIJA I VIDEO Show Siniše Vuce u Solinu!

Na solinskom Adventu upravo traje koncert Siniše Vuce, a atmosfera je – po svemu sudeći – na vrhuncu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pred pozornicom se okupilo puno obožavatelja Siniše Vuce i kako se kaže, "ni igla ne može stat", a uoči nastupa zabilježene su i velike prometne gužve na prilazima gradu.

Vuco je koncert otvorio hitovima poput "Tražena si roba u gradu", a masa u glas pjeva i "Zagoro, moja Zagoro".

Nastupa s bendom uživo, uz prepoznatljivu energiju i stalnu komunikaciju s publikom.

Solin je večeras – bez pretjerivanja – u znaku Vuce. A s obzirom na gužvu i raspoloženje, čini se da će se ovaj koncert još dugo prepričavati.