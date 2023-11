[FOTOGALERIJA] GUŽVA NA LOVRINCU Svi žele posjetiti vječno počivalište svojih najmilijih

Blagdan je Svih svetih, dan kada Katolička crkva slavi sve kanonizirane, ali i svece koji su ostvarili ideal kršćanskoga života, a nisu kanonizirani. Građani na ovaj dan obilaze grobove svojih najmilijih, polažu cvijeće i pale svijeće.

Mnogi Splićani već su tijekom vikenda obišli grobove svojih najmilijih kako bi ih uredili za nadolazeći blagdan. Od ranog jutra mnoštvo ljudi pristiže na splitsko gradsko groblje Lovrinac na kojemu je preko 90 tisuća pokojnika. U rukama nose cvijeće i svijeće kako bi okitili ovozemaljsko počivalište svojih najmilijih.

Prema običaju i ove će se godine na svetkovinu Svih Svetih održati zajedničko euharistijsko slavlje i molitva za sve pokojne na splitskom gradskom groblju Lovrinac. Misa će biti u 14.30 sati.

Na prilazima groblju stvaraju se gužve, a za očekivati je da će tijekom dana biti sve veće. Bez obzira na velik broj ljudi i automobila, ovaj dio grada do sada je uspješno izbjegavao prometne kolapse. Možda je to rezultat toga da su mnogi poslušali apel da se do groblja ne ide automobilima nego javnim prijevozom koji je uveo i izvanredne linije.

Također, na inicijativu Ceha prijevoznika Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije svi građani Splita imat će danas povlaštenu cijenu taxi prijevoza. Za to će se pobrinuti članovi udruge 'Žuti taxi', mahom obrtnici koji će sugrađane iz svih dijelova Splita prevoziti do Lovrinca. Maksimalna cijena po vožnji iznosit će 5 eura za najduže vožnje, a za one kraće bit će i znatno niža.