FOTOGALERIJA Grad Split ulaže u bolje uvjete za male pacijente: 15 tisuća eura za uređenje pedijatrijske hematologije i onkologije

Grad Split osigurao je 15 tisuća eura za uređenje Odjela hematologije i onkologije Klinike za pedijatriju u Kliničkom bolničkom centru Split, a ugovor o financiranju radova danas su potpisali gradonačelnik Tomislav Šuta i ravnatelj KBC-a Split, izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić.

Sredstva su namijenjena uređenju prostora Odjela, pri čemu će se radovima unaprijediti sigurnosni i infrastrukturni uvjeti rada, ali i kvaliteta boravka malih pacijenata.

Šuta: "Fokus na najranjivijima i jačanje sustava"

Gradonačelnik Tomislav Šuta naglasio je da se potpisivanjem ugovora nastavlja konkretna i odgovorna suradnja Grada Splita i KBC-a Split na projektima od javnog interesa. U fokusu ulaganja, rekao je, nalaze se najranjiviji članovi društva te je poručio kako će Grad i ubuduće podupirati slične inicijative s ciljem jačanja zdravstvenog sustava.

Dodao je da se ovim ulaganjem želi osigurati kvalitetnije uvjete boravka malih pacijenata, olakšati njihovim roditeljima, ali i dodatno unaprijediti radne uvjete medicinskog osoblja koje svakodnevno ulaže trud i stručnost u liječenje djece.

Grad najavljuje i druge mjere u zdravstvu

Uz uređenje Odjela, Grad je najavio i druge aktivnosti usmjerene na rješavanje izazova u zdravstvenom sustavu. U tijeku su, navedeno je, aktivnosti vezane uz organizaciju prijevoza onkoloških bolesnika, kao i mjere kojima se nastoji ublažiti nedostatak medicinskog osoblja, osobito medicinskih sestara.

Grad će pružiti potporu kroz subvencioniranje smještaja kako bi se privukao deficitarni kadar u Splitsko-dalmatinsku županiju.

Ravnatelj KBC-a Split, izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić, zahvalio je Gradu na podršci, naglasivši kako će osigurana sredstva omogućiti nužne zahvate uređenja prostora te dodatno podići standard skrbi i sigurnosti na Odjelu hematologije i onkologije Klinike za pedijatriju.

Markić: "Najvažnije je da djeca i roditelji imaju bolje uvjete"

O važnosti ulaganja u uvjete boravka djece i njihovih obitelji govorio je i pročelnik Katedre za pedijatriju u KBC-u Split, Joško Markić.

"Želimo poboljšati komfor za našu djecu i njihove roditelje. Vjerujem da ćemo krenuti u dobrom smjeru. Puno toga možemo postići zajednički i vjerujem da krećemo u dobrom smjeru. Zajednički možemo splitsku pedijatriju dignuti na veću rezinu i nećemo se moći sramiti ni pred kime, a najvažnije nam je da u cijelom ovosustavu naša djeca i njihovi roditelji prifitiraju i imaju bolje uvjete", kazao je Joško Markić.