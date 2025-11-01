FOTOGALERIJA Grad Sinj odao počast preminulim sugrađanima, braniteljima i žrtvama Domovinskog rata

Povodom blagdana Svih svetih, Grad Sinj je na dostojanstven način odao počast svim preminulim sugrađanima, hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. Komemoracija je obuhvatila polaganje vijenaca i paljenje svijeća na nekoliko važnih lokacija diljem grada.

Polaganje vijenaca na središnjim mjestima sjećanja

Program obilježavanja započeo je na Središnjem križu na groblju svetog Frane, gdje su okupljeni odali počast svim pokojnim Sinjanima. Komemoracija se nastavila ispred Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, smještenog u Spomen parku, te pred bistom prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana na Trgu dr. Franje Tuđmana.

Vijence su položila izaslanstva Grada Sinja, predvođena gradonačelnikom Mirom Buljem i zamjenikom Denisom Bobetom, uz predstavnike koordinacije brojnih braniteljskih i civilnih udruga, Policijske postaje Sinj (MUP RH), političkih stranaka Most, SDP i HDZ, kao i Viteškog alkarskog društva (VAD).

Molitvu odrješenja za sve preminule predvodio je sinjski župnik fra Antonio Mravak, dok je tijekom polaganja vijenaca svirala Gradska glazba Sinj. Poseban ton svečanosti dao je i nastup Mladena Poljaka Buce, koji je izveo prigodne mirozove.

Središnje misno slavlje održano je u 10 sati u Bazilici Uznesenja Blažene Djevice Marije, a predvodio ga je fra Antonio Mravak.

Počast bivšim gradonačelnicima i dužnosnicima

Program obilježavanja nastavljen je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na grobovima pokojnih gradonačelnika i dužnosnika Grada Sinja. Počast je odana: Ivici Glavanu – Ići, na groblju Svetog Roka u Udovičićima, Nikoli Tomaševiću, na groblju Svetog Nikole u Brnazama i Jošku Bošnjaku – Čoki, posljednjem ratnom načelniku Općine Sinj, na groblju Svih svetih u Hrvacama.