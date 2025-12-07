FOTOGALERIJA Evo kako su blatska dica dočekala sv. Nikolu

Slogom mještana Blata na Cetini, jučer ujutro je na Popovom otoku, uz samu obalu rijeke Cetine, dočekan sveti Nikola. U gotovo filmski romantičnoj atmosferi uz žubor Cetine, njihovog nacionalnog parka, milovanje grana vrba, patkice u kanjonu i svježi planinski zrak s Mosora, sv. Nikola iz crvenog kamiona pozdravljao je radosne mališane, a potom im je podijelio ukupno stotinu darova. Od peteromjesečne, najmlađe, Judite do četrnaestogodišnjih osmaša, sva ova blatska dica nisu skidala osmijeh s lica.

Svetog Nikolu utjelovio je Pero Bartulović, do čijeg smo komentara uspjeli doći:

Radostan sam sto sam danas ovako dočekan u Blatu na Cetini, uz dječje povike i osmijehe, kolačiće i pjesmu. Ovo je danas stvarno bio lijep i pomalo nesvakidašnji događaj. Toliko djece na jednom mjestu. Pogotovo tu podno Mosora gdje se život vraća na velika vrata. Već se radujem dolasku dogodine!

Da Zagora živi, i to punim plućima, posvjedočili smo i danas ovim brojnim okupljanjem i zajedništvom mještana.

Već ranije poznato po slozi, danas je Blato na Cetini, još jednom pronijelo glas o toploj ljudskoj priči koja u vrijeme Božića, na poseban način, vraća vjeru u kulturno djelovanje, toplinu i svima potrebnu ljubav. U konačnici, ova blatska dica, svojom jednostavnošću, skromnosti i dobrotom, vraćaju vjeru u - čovjeka!