FOTOGALERIJA Eksplozija zajedništva na otvaranju Božićnog sela u Gornjem Docu: Večer su obilježili osmijesi posjetitelja i posebna atmosfera

U Gornjem Docu sinoć je otvoreno Božićno selo, a organizatori poručuju kako je večer protekla u znaku snažnog zajedništva i emocija. Ističu da događaj za njih nije bio tek formalno otvaranje, nego "eksplozija zajedništva" u kojoj su se, kako navode, svi okupili s istom energijom i radošću.

Prema njihovim riječima, večer su obilježili osmijesi posjetitelja i posebna atmosfera u kojoj se osjetila toplina lokalne zajednice. Organizatori naglašavaju da je okupljanje pokazalo koliko zajedništvo može stvoriti snažnu, pozitivnu energiju, koju je teško opisati riječima.

Posebnu zahvalnost uputili su svima koji su došli na otvaranje, zastali u selu i podijelili radost s drugima. Kažu da su upravo posjetitelji zaslužni što je sinoćnje svjetlo bilo jače, smijeh glasniji, a srca toplija.

Božićno selo Gornji Dolac otvoreno je za posjetitelje svakog dana u terminu od 16 do 22 sata. Organizatori pozivaju sve da im se pridruže i u narednim danima te nastave stvarati blagdansku atmosferu u mjestu.