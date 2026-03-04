FOTOGALERIJA Deveto kolo Splitske košarkaške lige: Adriatic OG i Maestral dominantni, Bambina šokirala Marjan u zadnjim sekundama

Deveto kolo Splitske košarkaške lige sezone 2025./26. donijelo je uvjerljive pobjede favorita, nekoliko individualnih rapsodija i jednu završnicu za pamćenje. Adriatic OG i Maestral odradili su posao bez drame, KK Dems je uz sjajnu večer Zvonka Buljana kontrolirao utakmicu od starta, dok je UKV Adriatic slavio nakon ključne treće četvrtine. Najviše emocija ipak je ponudila utakmica KK Marjan – Bambina, odlučena košem 11 sekundi prije kraja.

UKV Adriatic mirniji u nastavku i do pobjede protiv Kineskog Zida

UKV Adriatic svladao je KK Kineski Zid 80:68 u susretu u kojem je prvo poluvrijeme bilo potpuno otvoreno, a drugo donijelo jasniju sliku. Na odmor se otišlo s tijesnih 40:37, uz igru u serijama i česte promjene vodstva.

Ključ je bila treća četvrtina: Adriatic je podigao obranu, strpljivo gradio napade i dobio dionicu 21:16, čime je stvorio razliku koju je do kraja znao kontrolirati. Damir Požgaj završio je s 21 poenom, Marko Bašić dodao je 22, a Luka Odak 14. Kod Kineskog Zida najefikasniji je bio Andrija Galić s 25 poena, uz 21 Josipa Babuna, no pad koncentracije i nekoliko izgubljenih lopti u trećoj četvrtini presudili su.

Adriatic OG razbio SIS Basketball: Alujević predvodio seriju

Najuvjerljiviju pobjedu kola upisao je Adriatic OG, koji je Split International School Basketball nadigrao 94:42. Od početka je bilo jasno da je riječ o jednosmjernoj utakmici, a razlika je rasla iz četvrtine u četvrtinu (26:11, 25:10, 24:11, 19:10).

Joško Alujević ubacio je 31 poen i bio konstanta cijeli susret. Hrvoje Marin dodao je 23 poena i 5 asistencija, Ivan Kovačević 19, a Luka Radoš odradio je sjajan posao u organizaciji s čak 8 asistencija. Kod SIS-a su se istaknuli Aaron Mekker i Andrei Kurokhtin sa po 17 poena, ali uz velike probleme u realizaciji, posebno Kurokhtinov slabiji šuterski učinak.

Maestral riješio sve već do poluvremena, Pupačić najraspoloženiji

Maestral je protiv Uvik Kontra slavio 82:57 i praktički zaključio utakmicu već u prvom poluvremenu. Nakon 20 minuta bilo je 40:19 (21:10, 19:9), a u nastavku je Maestral zadržao kontrolu bez većih oscilacija.

Marko Pupačić predvodio je pobjednike s 28 poena, dok je Lucian Kalebota imao svestranu večer: 18 poena uz 7 skokova i 7 asistencija. Frane Labrović dodao je 8 poena i 8 skokova. U poraženoj momčadi Ivano Tabak upisao je double-double (11 poena, 10 skokova), a Ante Klarić i Andrija Bilić dodali su 11 odnosno 10 poena, no obrambene rupe i serije promašaja nisu ostavile prostora za povratak.

Buljanovih 37 za sigurnu pobjedu KK Demsa

KK Dems je protiv POŠK Doline Gležnjeva slavio 78:62, uz razliku napravljenu u prvom poluvremenu. Demsi su otvorili s 23:12, a na odmor odnijeli velikih 47:30. Drugo poluvrijeme bilo je mirnije i kontrolirano (14:14 u trećoj, 17:15 u četvrtoj), dovoljno za rutinsko privođenje.

Apsolutna zvijezda bio je Zvonko Buljan s čak 37 poena, uz 4 asistencije i valorizaciju 39, uključujući odličan šut za tri (6/15). Podršku su dali Ivo Čikeš s 12 poena i Lovre Špralja s 9 poena i 5 asistencija. Kod POŠK-a najviše su dali Dario Stojanac (17), Mateo Zemunik (13) i Emil Jelavić (12), ali minus iz prvih 20 minuta bio je prevelik.

Drama kola: Bambina preokretom srušila Marjan, Petrašić pogodio za pobjedu

Najnapetiji rasplet kola viđen je u utakmici KK Marjan – Bambina, gdje je Bambina slavila 67:66 nakon velikog preokreta u posljednjoj četvrtini. Marjan je kontrolirao utakmicu gotovo cijelo vrijeme: 20:12 nakon prve, 40:29 na poluvremenu i 49:40 uoči zadnjih deset minuta. No, Bambina je u četvrtoj dionici napravila potpuni zaokret i dobila je 27:17.

Junak večeri bio je Luka Petrašić s 21 poenom, 3 asistencije i čak 5 ukradenih lopti, a košem 11 sekundi prije kraja donio je pobjedu. Ivan Jukić dodao je 13 poena i važan koš za 65:66 na 54 sekunde do kraja, a ključne role u završnici imali su i Dino Biuk te Petar Barišić. Kod Marjana su napadački ritam držali Zvonimir Mihaljević (20), Vedran Malenica (18) i Marko Žuljević (16), no utakmica koja je bila “u rukama” iskliznula je u samoj završnici.

