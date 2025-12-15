FOTOGALERIJA Baterijski vlak uveden u redovni promet na splitskom području

Danas, 15. prosinca 2025., u redovni promet na splitskom području uveden je novi baterijski vlak na relaciji Split – Kaštel Stari – Split. Riječ je o prvom uvođenju ovakvog vlaka u redovni prigradski promet na ovom području. Događaju su nazočili državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić te predsjednik Uprave KONČAR – Električnih vozila Josip Ninić sa suradnicima.

Projekt financiran iz NPOO-a

Baterijski vlak proizveden je u sklopu projekta „Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu“, koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO). Ukupna vrijednost projekta iznosi 17,1 milijun eura, od čega se 13,3 milijuna eura financira iz NPOO-a. Vlak je u promet pušten 29. rujna 2025. te je povremeno prometovao na relaciji Virovitica – Bjelovar – Virovitica radi ispitivanja punionica, dok se od 15. prosinca uvodi u redovni promet na splitskoj relaciji. U sklopu projekta proizveden je i elektrobaterijski vlak koji od svibnja prometuje na relaciji Zagreb – Bjelovar – Zagreb, kao i šest punionica u kolodvorima Bjelovar, Virovitica, Osijek, Varaždin, Pula i Split Predgrađe. Baterijske vlakove i punionice proizvela je tvrtka KONČAR – Električna vozila.

Nabavom baterijskih vlakova omogućuje se organizacija željezničkog putničkog prijevoza na neelektrificiranim prugama na ekološki prihvatljiv način, korištenjem električne energije za pogon. Primjena zelenih tehnologija doprinosi povećanju energetske učinkovitosti prometnog sustava te smanjenju buke i emisija stakleničkih plinova iz prometa. Projektom se nastavlja modernizacija voznog parka HŽ Putničkog prijevoza s ciljem poboljšanja lokalne i regionalne povezanosti i mobilnosti te osiguravanja učinkovitijeg i konkurentnijeg željezničkog putničkog prijevoza u Republici Hrvatskoj.

Tehničke značajke baterijskog vlaka

Baterijski vlak je dvodijelna niskopodna kompozicija opremljena rampama za ulazak i izlazak osoba u invalidskim kolicima, prostorom za bicikle i toaletima prilagođenima osobama s invaliditetom. Cijeli putnički prostor pod videonadzorom je, a putnicima su na raspolaganju monitori za prikaz videosadržaja, vizualne i audionajave kolodvora i stajališta te besplatan pristup internetu (WiFi). Vlak ima 113 sjedećih mjesta, a moguće je funkcionalno spajanje s niskopodnim vlakovima nove generacije radi povećanja kapaciteta. Maksimalna brzina iznosi do 120 km/h, dok se pogonske baterije pune isključivo na punionicama, a punjenje traje do 30 minuta.

Više linija i veća dostupnost prijevoza

Uvođenjem baterijskog vlaka HŽ Putnički prijevoz uvodi i 14 novih prigradskih linija na relaciji Split – Kaštel Stari – Split. Time građani od 15. prosinca mogu koristiti ukupno 32 prigradska vlaka na toj relaciji, čime se dodatno unaprjeđuje mobilnost i potiče korištenje javnog željezničkog prijevoza. Na području Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini otpremljeno je oko 451.000 putnika. Procjenjuje se da će se u 2025. godini taj broj povećati za oko šest posto, odnosno na približno 480.000 putnika. I u 2025. godini, temeljem zaključaka Vlade Republike Hrvatske, nastavljaju se projekti besplatnog prijevoza za djecu, učenike, redovne studente, umirovljenike i osobe starije od 65 godina. Na području Splitsko-dalmatinske županije besplatan prijevoz koristi oko 2.500 djece i učenika, oko 1.100 redovnih studenata te oko 6.700 umirovljenika i osoba starijih od 65 godina.

Novi i budući vlakovi u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Na relaciji Split – Kaštel Stari od prosinca 2022. već prometuje novi niskopodni dizel-motorni vlak. Od 15. prosinca u promet je uveden i novi baterijski vlak, za koji je u kolodvoru Split Predgrađe izgrađena punionica za pogonske baterije. U tijeku je proizvodnja šest elektrodizelskih vlakova koji će od druge polovice 2026. povezivati Zagreb i Split, a ugovor je potpisan u srpnju 2024. Također, 30. lipnja 2025. potpisani su ugovori o kupoprodaji 13 novih vlakova – pet elektrodizelskih, četiri baterijska i četiri elektrobaterijska – koji će u promet biti pušteni tijekom 2027. i 2028. godine, pri čemu će dio njih voziti i na području Splitsko-dalmatinske županije. Državni tajnik Žarko Tušek istaknuo je važnost projekta za cijelu Hrvatsku: "Prvi ovakav vlak imamo u Hrvatskoj u Europi. Dolazi u Split kako bi vozio na prigradskom prometu. Do sada smo u proteklih osam godina nabavili 80 vlakova i u dogovorima smo za nove baterijske vlakove. Pripremamo nabavku još 40 vlakova, koji će biti baterijski i elektrobaterijski i oni će biti raspodijeljeni na više regija u Hrvatskoj."

Dodao je i kako je modernizacija infrastrukture nužna: "Mi ćemo ugradnjom novih komunikacijskih sustava smanjiti dužinu prometovanja između Splita i Zagreba za dva sata. Da bi se napravio standard koji bi mi danas htjeli, moramo obnoviti cijeli pružni sustav."

Župan Blaženko Boban naglasio je povećanje broja polazaka i novih postaja: "Od danas imamo 14 polazaka više na relaciji Split – Kaštel Stari. Od danas se puštaju u pogon dvije željezničke postaje, jedna u Solinu, a jedna u Svetom Kaju. Umirovljenici i studenti imat će besplatan željeznički prijevoz."

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić poručio je da je županija u fokusu daljnjeg razvoja: "Splitsko-dalmatinska županija nam je u fokusu i važna nam je. Ukupno na ovoj relaciji bit će 46 polazaka. Na taj način dižemo kvalitetu prijevozne usluge i nastavljamo raditi na poboljšanju kvalitete prijevoza i infrastrukture."