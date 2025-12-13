FOTOGALERIJA Advent u Sinju: Subote ispunjene kreativnošću, druženjem i božićnim ugođajem

U sklopu Adventa u Sinju, svaka subota do Božića donosi bogat i raznovrstan program u kojem će, bez obzira na dob, svatko moći pronaći nešto za sebe. Grad Sinj i ove je godine pripremio sadržaje koji spajaju tradiciju, kreativnost i blagdansko zajedništvo.

Radionice su održane i danas, a evo kako je bilo: u blagdanskoj atmosferi i prostoru ispunjenom dječjim smijehom, najmlađi su s puno veselja sudjelovali u aktivnostima, dok su kreativni kutci bili odlično posjećeni i među starijima, koji su se rado uključili u izradu rukotvorina i pletenje.

Božićne radionice za najmlađe u Palacini

U popodnevnim satima, s početkom u 16 sati, u prigodno ukrašenoj dvorani zgrade Palacine održavat će se božićne radionice namijenjene djeci. Najmlađi će imati priliku sudjelovati u izradi medenjaka uz vodstvo Ankice Župić, kao i u igraonicama i pričaonicama koje vodi Melani Glavinić.

Osim toga, djecu i njihove roditelje očekuje niz zanimljivih božićnih radionica, uključujući izradu košara – krtola od šiblja te rukotvorina poput zvijezda, roga i šiški, koje dodatno obogaćuju blagdanski ugođaj.

Božićna tematika nastavlja se i kroz uvijek rado posjećene kreativne radionice Ane Cvrlje Poljak – Art & Wine, koje i ovoga Adventa donose spoj umjetnosti, opuštanja i blagdanske atmosfere.

Za one nešto nešto starije, članice udruge Sinjski ferali organizirale su radionice pletenja pod nazivom Opletimo po vuni i ispletimo sebi blagdanski šal, idealne za sve koji žele naučiti novu vještinu ili izraditi vlastiti blagdanski modni dodatak.

Besplatno sudjelovanje uz obveznu prijavu

Sudjelovanje na svim radionicama je besplatno, no potrebna je prethodna prijava putem e-maila info@visitsinj.hr. Prilikom prijave potrebno je navesti ime radionice (medenjak, zvijezda, pričaonica, pletenje, art&wine, krtoli) te ime i prezime sudionika.

Advent u Sinju i ove godine potvrđuje se kao mjesto susreta, stvaranja i istinskog božićnog duha, uz sadržaje koji povezuju sve generacije.