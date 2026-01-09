FOTOGALERIJA Advent u Makarskoj – najšarmantniji zimski ugođaj na moru

Ovogodišnji Advent u Makarskoj još je jednom pokazao kako blagdani na moru imaju posebnu privlačnost. Spoj mediteranskog ambijenta, svjetala, glazbe i sadržaja za sve generacije učinio je grad jednim od najupečatljivijih zimskih odredišta na Jadranu. Velik interes publike, snažan odaziv posjetitelja i odlične reakcije na društvenim mrežama potvrdili su da je Makarska ove zime prepoznata kao mjesto gdje adventski ugođaj ima svoju autentičnu, južnjačku verziju.

Da se radi o manifestaciji koja nadilazi lokalne okvire, pokazalo je i sudjelovanje Makarske u nacionalnom izboru adventskih destinacija, provedenom u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta, u kojem je grad bio među najzapaženijima. Upravo ta kombinacija javnog interesa, vidljivosti i stvarnog doživljaja na terenu profilirala je Makarsku kao najljepši advent na moru.

Advent u centru grada kao pokretač rasta

Pozitivan uzlet Adventa posebno je vidljiv posljednje tri godine, otkako je manifestacija preseljena u sami centar grada. Upravo ta odluka pokazala se ključnom za stvaranje živog, cjelodnevnog zimskog ritma koji je privukao i građane i goste.

Prema podacima iz sustava eVisitor, tijekom prosinca u Makarskoj je ostvareno 4.422 dolaska, što predstavlja rast od 31 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Zabilježeno je oko 11.500 noćenja, odnosno 18 % više nego lani, dok je u gradu boravilo gotovo tisuću turista više nego prethodne godine. Riječ je o najsnažnijem prosinačkom rastu do sada, što jasno potvrđuje da Makarska sve uspješnije razvija ponudu izvan ljetne sezone.

Najveći mali Advent s naglaskom na obitelji

Ovogodišnji Advent komuniciran je pod sloganom „najveći mali Advent“, a taj se koncept jasno osjetio u programu. Poseban naglasak stavljen je na obiteljski sadržaj i djecu, što potvrđuju i brojke. Broj djece u dobi od 6 do 11 godina porastao je za čak 96 posto u odnosu na prošlu godinu, dok je broj djece do 5 godina starosti veći za 45 posto.

Djeci su tijekom cijelog prosinca bili namijenjeni brojni sadržaji, od radionica u iglou Djeda Božićnjaka i dječjih predstava, do Festivala maskota koji je ove godine održan po drugi put. Posebno mjesto zauzeo je i dječji doček Nove godine, koji je još jednom pokazao koliko je ovakav koncept važan za obitelji i lokalnu zajednicu.

Program koji nadilazi klasične koncerte

Uz bogat glazbeni program, Advent u Makarskoj ponudio je i niz dodatnih sadržaja koji su ga razlikovali od klasičnih adventskih manifestacija. Prva Adventska utrka sa preko 400 sudionika, kviz s Deanom Kotigom i dnevna čajanka uz tortu Makaranu unijeli su dodatnu dinamiku i privukli publiku različitih interesa. Posebno mjesto u programu imao je Badnjak u gradu, kada se u centru Makarske kuhala i besplatno dijelila tradicionalna lokalna spiza. Veliki mul je tog dana postao mjesto susreta građana i gostiju, uz mirise blagdanskih jela i opuštenu atmosferu koja na jednostavan način oslikava duh Adventa u Makarskoj.

Klizalište, kao jedan od najposjećenijih sadržaja, ostaje otvoreno sve do 11. siječnja, čime se zimski ugođaj u gradu produžuje i nakon završetka blagdana. Tematske kale i posebno osmišljeni foto pointovi dodatno su obogatili vizualni identitet i postali nezaobilazna mjesta za fotografiranje i stvaranje uspomena.

Glazbeni vrhunci i puni trgovi

Najposjećeniji pojedinačni događaj ovogodišnjeg Adventa bio je koncert mlade zvijezde Jakova Jozinovića, koji je na Kačićevom trgu okupio oko 4.500 ljudi, što predstavlja rekordnu posjećenost. Tijekom istog vikenda ugostiteljski objekti zabilježili su porast prometa od oko 25 %, potvrđujući snažan utjecaj Adventa i na lokalno gospodarstvo.

Uz njega, na pozornici su nastupili i Silente, Jole, Peki, Sandi, Urban & 4, Maja Šuput, Minea te brojni drugi izvođači, privlačeći publiku svih generacija. Osim turista na noćenju, Makarska je tijekom Adventa privukla i velik broj jednodnevnih posjetitelja iz Dalmacije i Hercegovine, osobito vikendima i u dane većih koncerata.

Ispraćaj Stare godine kao zimski zaštitni znak

Popodnevni sati na Silvestrovo na trgovima i kafićima u centru Makarske i ove je godine potvrdio status događaja koji prerasta u pravu zimsku tradiciju. Unatoč buri, kale i riva su bili ispunjeni, a atmosfera je pokazala koliko je ovaj koncept prihvaćen i među građanima i među gostima.

Advent kao temelj zimskog identiteta Makarske

Ovogodišnji Advent još je jednom potvrdio da Makarska nije isključivo ljetna destinacija. Zima u gradu ima svoj ritam, šarm i publiku. Rast turističkih pokazatelja, puni trgovi i pozitivne reakcije posjetitelja jasno pokazuju da ulaganja u kvalitetan zimski program donose dugoročne rezultate.

More, lampice i živi gradski trgovi stvaraju ugođaj u kojem se blagdanska toplina osjeti na svakom koraku. Upravo ta kombinacija mediteranskog duha i adventske atmosfere čini Makarsku mjestom kojem se gosti rado vraćaju i izvan glavne sezone.