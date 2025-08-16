Vojska helikopterom prevezla ozlijeđenu ženu iz Dubrovnika u Zagreb

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) provelo je u noći s petka na subotu zahtjevnu akciju hitnog medicinskog zračnog prijevoza turske državljanke iz Dubrovnika u Zagreb.

U 21:20 sati helikopter Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila poletio je iz vojarne "Knez Trpimir" kod Divulja prema Dubrovniku, gdje je preuzeo ozlijeđenu osobu i dva člana medicinskog tima.

Nakon povratka u Divulje, dočekao ih je helikopter Black Hawk UH-60M iz 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila, koji je stigao iz Lučkog. U njemu je pacijentica prevezena u KB Dubrava, gdje je predana na daljnje liječenje u 00:45 sati, prenosi Index.

Izazovna misija zbog ozljede kralježnice

Let je bio posebno zahtjevan jer je osoba imala ozljedu kralježnice, što je od posada zahtijevalo maksimalnu preciznost i miran let. "Cijela posada dala je svoj maksimum kako se ozljede ne bi pogoršale. Jedini izazov bila je lagana velebitska bura", rekao je pilot helikoptera Black Hawk.

Za kopilota na Mi-171Sh ovo je bila prva akcija hitnog medicinskog prijevoza. "Ponosan sam što sam bio dio tima koji svojim radom može spasiti ljudski život", poručio je.