FOTO/VIDEO Užarena atmosfera na dočeku. Pogledajte kako je bilo

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u ponedjeljak je održan zajednički doček hrvatskih rukometaša osvajača brončane medalje. Svečani doček organiziran je u suradnji Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog rukometnog saveza.

Rukometaši su se pred okupljene navijače pojavili nešto nakon 18.30 sati, kada je središnji gradski trg bio ispunjen tisućama građana pristiglih iz svih dijelova Hrvatske. Atmosfera s dočeka i prizori s Trga zabilježeni su u fotogaleriji.



