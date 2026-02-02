FOTO/VIDEO Užarena atmosfera na dočeku. Pogledajte kako je bilo

Na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u ponedjeljak je održan zajednički doček hrvatskih rukometaša osvajača brončane medalje. Svečani doček organiziran je u suradnji Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog rukometnog saveza.
https://www.dalmacijadanas.hr/spektakularni-docek-thompson-zapjevao-nesluzbenu-himnu-rukometasi-van-sebe-trg-preplavile-baklje/
Rukometaši su se pred okupljene navijače pojavili nešto nakon 18.30 sati, kada je središnji gradski trg bio ispunjen tisućama građana pristiglih iz svih dijelova Hrvatske. Atmosfera s dočeka i prizori s Trga zabilježeni su u fotogaleriji.
