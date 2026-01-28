FOTO + VIDEO Svi žele prvi red do mora, samo se Kaštelani u prvom redu hvataju za glavu kad je jugo

Nakon sunčanog utorka i ispijanja kave na suncu, danas je Kaštelane dočekala kiša, južina i jaki udari juga kako je i najavljivano. U poslijepodnevnim satima jugo je pojačalo, a kiša ne prestaje padati.

U današnjem obilasku donjokaštelanske rive zatekli smo udare valova visine i do 3-4 metra, a mještani nam pričaju kako očekuju besanu noć.

Naime, more na donjokaštelanskoj rivi se redovno izlije te dođe do kućnih pragova od čega strepe oni koji žive prvi red do mora. U pripremi su vreće s pijeskom, daske i razna druga pomagala koja sprečavaju prodor mora do kuća. U portu u Kaštel Novom more se već polako izlilo na cestu, a duž štafilićke rive zatekli smo dosta kamenja koje je more izbacilo.

Dio atmosfere s kaštelanske rive vam donosimo u fotogaleriji.