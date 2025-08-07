[FOTO & VIDEO] Pogledajte kako je Poljud pozdravio Antu Rebića

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 21 sat igraju protiv albanskog Dinamo Cityja na Poljudu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Bijeli su se u ovu fazu natjecanja kvalificirali nakon što su u dvije utakmice bili bolji od azerbejdžanske Zire. U prvom susretu odigranom u Bakuu rezultat je bio 1:1, a u uzvratu na Poljudu Hajduk je slavio nakon produžetaka s 2:1.

Dinamo City vodi Ilir Daja, a u 2. kolu kvalifikacija prošli su dalje nakon što su bili bolji od Atletica Escaldesa iz Andore. U prvoj utakmici u Andori momčad Dinama pobijedila je s 2:1, a uzvrat u Albaniji završio je rezultatom 1:1. To su ujedno i jedine službene utakmice koju je momčad iz Tirane odigrala u novoj sezoni budući da im prvenstvo počinje tek 23. kolovoza.

Hajduk je na poluvrijeme otišao s rezultatom 0-1, ali je u drugom dijelu brzo stigao preokret. Kod rezultata 2-1, u igru je ušao Ante Rebić.

U 70. je minuti Rebić zamijenio Durdova, a potom su uslijedile ovacije Poljuda kojim se orilo „Ante, Ante!!!“ a Rebić je ulaskom upisao debi.