FOTO/VIDEO Lexington bend održao koncert u punoj Kuli Kamerlengo

Grupa Lexington nastavlja slavljeničku turneju povodom 20 godina postojanja benda, a nakon svibanjskog koncerta večeras su nastupili u trogirskoj Kuli Kamerlengo, u sklopu Kulakula festivala.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Prije samog koncerta ekipa nam je dala kratku izjavu te nam ukratko pojasnili što očekuje njihove fanove.

“To su povijesni prostori u koje dolazimo prvi put, s velikim respektom i zahvalni smo što kroz naše pjesme i sve što radimo ovih dvadeset godina dobijemo priliku svirati na nesvakidašnjim mjestima koja su ugostila mnoge kultne glazbenike i nose povijesnu težinu. Pripremili smo odličan koncertni program, bit će to predivna večeri pod zvijezdama s našom publikom koja će dobiti priliku doživjeti nas u nešto drugačijoj, intimnijoj atmosferi”, rekli su nam momci iz Lexingtona, nastavljajući impresivni niz spektakularnih koncerata na kojima ih je u godini dana uživo slušalo više od 450 tisuća ljudi.

Povijesni ambijent Kule Kamerlengo, topla rujanska noć i vrhunska glazba bili su dobitna kombinacija za ovu večer.

Koncert su otvorili pjesmom "Noć pod zvijezdama".

"Drago mi je da vas vidim u ovolikom broju u ovom prekrasnom ambijentu. Nadam se kako ćemo se dobro zabaviti. Popijte nešto, opustite se i uživajte", kazao je Vasković na početku koncerta.

Dođi ove noći, Donesi, Cvijeće , Dugujem ti sebe, Dobro da nije veće zlo, samo su neki od hitova koji su se nizali, a publika dočekala s ovacijama. Očigledno je kako se grupa Lexington i Dalmacija vole javno jer ovo je bio još jedan koncert za pamćenje.