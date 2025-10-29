FOTO Veliki skup molitelja ispred rodilišta splitske bolnice

Ispred rodilišta KBC-a Split danas se okupila skupina od više desetaka molitelja. Prema fotografiji koju je redakciji poslao čitatelj, ispred bolnice se nalazi više od četrdeset osoba koje mole u sklopu molitvene inicijative koja se održava već neko vrijeme na sličnim lokacijama diljem Hrvatske.

Sudionici su raspoređeni uz nogostup, a prema svjedočenju prolaznika, molitva je protekla mirno. Okupljanje je izazvalo pozornost pacijenata i prolaznika, budući da se održava neposredno uz ulaz u rodilište.

