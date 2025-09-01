FOTO Vatrogasci u automobilu u Hrvatskoj pronašli poskoka

Vatrogasci iz Umaga objavili su na svom Facebook profilu fotografiju iz Buja. Tijekom intervencije su u automobilu marke Dacia pronašli zmiju.

"On si je lijepo izabrao Daciu. Današnja intervencija u Bujama", napisali su Vatrogasci uz fotografije.

Kako su zaključili brojni komentatori, radi se o poskoku. Tu je informaciju potvrdio i ravnatelj zagrebačkog zoološkog vrta Ivan Cizelj.

"S ove strane, koliko vidim, to je poskok. 99 posto da je to on. U automobil je ugmizao zabunom ili je unesen na nekom predmetu. Nema drugog razloga zbog kojeg bi bio unutra, jer poskoci ne podnose dobro visoke vrućine. Biti u zatvorenom automobilu opasno im je otprilike kao i nama. Kad su visoke temperature, oni se zavuku pod kakvo grmlje, ne odgovara im to", kazao je za Jutarnji.

Poskok (Vipera ammodytes) najpoznatija je i najopasnija otrovnica u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi. Prepoznatljiv je po roščiću na vrhu njuške, koji mu daje specifičan izgled. Može narasti i do metra duljine, a tijelo mu je sivo, smeđe ili crvenkasto, s karakterističnom cik-cak prugom duž leđa.

Najčešće obitava u krškim predjelima, na suhim i kamenitim područjima s niskim raslinjem, gdje se lako uklapa u okoliš. Unatoč zastrašujućem izgledu i otrovu kojim raspolaže, poskok rijetko napada čovjeka, osim ako se osjeti ugroženim ili ako se slučajno nagazi na njega.

Otrov poskoka snažan je i može biti opasan za ljude, no ugrizi nisu česti jer zmija uglavnom izbjegava kontakt s ljudima. Njegov ugriz zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, ali zahvaljujući dostupnosti protuotrova, smrtni slučajevi danas su vrlo rijetki.