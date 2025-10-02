FOTO Uočen poskok u omiškom zaleđu. Da ti srce stane

U naselju Podgrađe ovih je dana uočen poskok, najotrovnija zmija u Hrvatskoj, što je među mještanima izazvalo zabrinutost i pozive na dodatni oprez. Prema riječima stanovnika, zmija je primijećena na stablu.

Poskok (Vipera ammodytes) zaštićena je vrsta i zakonom je zabranjeno ubijati ga. Iako njegov ugriz može biti opasan i potencijalno smrtonosan, stručnjaci naglašavaju kako zmije u pravilu ne napadaju ljude, osim ako se ne osjećaju ugroženo.

Stručnjaci podsjećaju da je rana jesen razdoblje kada poskok (Vipera ammodytes) kote mlade. To se događa najčešće tijekom rujna i listopada, pa je u to vrijeme mogućnost nailaska na zmije nešto veća. Ženke su tada osjetljivije jer štite mlade ili traže mirna mjesta za okot.

Jesen – vrijeme kada poskoci kote mlade

Osim toga, poskoci su u ovo doba godine još uvijek aktivni jer temperature nisu preniske. Često se mogu vidjeti ujutro i poslijepodne dok se sunčaju na otvorenim mjestima.