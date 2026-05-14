Najčešća jezična greška koju Hrvati rade svaki dan: Znate li kada ide 's', a kada 'sa'?

Malo koja jezična dvojba u hrvatskom standardu izaziva toliko nepotrebnih rasprava kao pitanje piše li se prijedlog s ili sa.

Gotovo svaki govornik barem jednom zastane usred rečenice, nesiguran koji oblik odabrati, pa najčešće pribjegne nagađanju koje rijetko završava dobro.

Najveća zabluda leži u uvjerenju da duži oblik zvuči formalnije ili pismenije, no istina je upravo suprotna jer je prijedlog s temeljni standardni oblik, dok je sa isključivo funkcionalna iznimka. Nepotrebno dodavanje nastavka "a" ne čini vašu rečenicu ozbiljnijom, već je prikazuje kao gramatički neispravnu i stilski opterećenu, što je posebno vidljivo u digitalnoj komunikaciji gdje se greške prečesto toleriraju pod krinkom "uglađenosti".

Osnovno pravilo koje vrijedi u većini slučajeva

Prijedlog s predstavlja standardni oblik koji se koristi ispred gotovo svih riječi, od prijatelja i brata do mame i djece, dok je oblik sa isključivo funkcionalna iznimka. Česta pogreška pisanja oblika sa ispred riječi koje počinju drugim glasovima, poput "sa mamom", proizlazi iz krive pretpostavke o formalnosti, no u stvarnosti takva uporaba navezka prokazuje nepoznavanje pravopisa, piše N1.

Duži oblik sa obavezan je ispred riječi koje počinju suglasnicima s, š, z i ž, kao u primjerima sa sestrom ili sa životom, kako bi se izbjegao težak izgovor sličnih glasova. Osim ovih frikativa, navezak "a" dodaje se ispred teških suglasničkih skupina poput ks, ps i pš, što nalaže oblike sa Ksenijom ili sa psom.

Konačno, oblik sa stoji ispred zamjenice mnom, što čini izraz sa mnom jedinim ispravnim u hrvatskom standardu. Svaka druga situacija zahtijeva kratki oblik s, čime se eliminira nagađanje i osigurava jezična preciznost bez nepotrebnog gomilanja suglasnika na granici riječi.

Zašto izgovor određuje pravopis

Hrvatski jezik teži maksimalnoj tečnosti, pa navezak a u prijedlogu sa služi isključivo kao sredstvo za razbijanje neugodnih suglasničkih skupina. Kada se dva ista ili slična suglasnika nađu jedan do drugoga, nastaje svojevrsni jezični čvor koji otežava prirodan govor, a dodani samoglasnik omogućuje da rečenica teče glatko i bez zastoja.

Razlika postaje očigledna čim se izrazi poput s psom i sa psom izgovore naglas, jer uho trenutno prepoznaje ispravan oblik koji zvuči prirodnije od onog koji "zapinje". Taj fonetski princip temelj je cijelog pravila, a ne proizvoljna odluka jezikoslovaca, jer hrvatski glasovni sustav sam traži olakšanje tamo gdje bi se suglasnici inače sudarili na granici riječi.

Kako pogrešan oblik postaje navika

Što se prijedlog sa više koristi izvan propisanih pravila, to se on snažnije u podsvijesti govornika kristalizira kao ispravan oblik. Kad se jednom uvriježi pogrešan obrazac, mozak ga počinje doživljavati kao normu, što dovodi do toga da čak i iskusni profesionalci pišu "sa firmom" umjesto ispravnog s firmom, nesvjesni da zapravo krše pravopis.

Posebno je to vidljivo u poslovnoj korespondenciji, gdje bi jezična preciznost trebala biti na najvišoj razini, ali se često žrtvuje zbog krive pretpostavke da duži oblik zvuči ozbiljnije. Pogreška je postala toliko raširena da je mnogi više uopće ne prepoznaju kao odstupanje, čime se stvara začarani krug u kojem kvantiteta uporabe nadvladava kvalitetu standarda.

Dobra je vijest da ovakve navike nestaju čim se usvoji da je s temeljni oblik, a sa samo rijetka iznimka za lakši izgovor. Puno je lakše zapamtiti nekoliko jasnih situacija u kojima je navezak obavezan nego neprestano nagađati "što bolje zvuči", jer upravo to nagađanje vodi do nepotrebnog opterećivanja teksta.

Prijedlog s ili sa ispred brojeva

Kada se prijedlog nađe ispred brojeva, pravilo ostaje dosljedno i logično jer sve ovisi o izgovoru broja, a ne o tome kako znamenka izgleda na papiru. Ako broj započinje suglasnikom koji ne zahtijeva navezak, poput brojeva tri ili pet, koristimo isključivo kratki oblik s tri knjige ili s pet prijatelja.

Međutim, ako izgovor broja počinje glasom koji traži duži oblik, obavezno koristimo sa, što je najvidljivije kod brojeva šest i sedam. Budući da oni počinju glasovima š i s, ispravno je pisati i govoriti sa šest čaša ili sa sedam dana, čime se izbjegava neugodan sudar istih suglasnika, piše N1.

Ovo pravilo vrijedi i kada brojeve zapisujemo znamenkama, pa pišemo s 3 prijatelja jer broj tri počinje suglasnikom t, ali sa 7 čaša jer sedmica počinje suglasnikom s. Ključ je uvijek u zvučnoj realizaciji broja, a ne u vizualnom dojmu zapisane znamenke, što je pravilo koje eliminira svaku nesigurnost u pisanju.

Jednačenje po zvučnosti i pisanje

Poseban izazov govornicima predstavlja jednačenje po zvučnosti, pojava zbog koje prijedlog s ispred zvučnih suglasnika u govoru prirodno prelazi u glas z. Zbog toga izraze poput s bratom ili s gradom izgovaramo kao /zbratom/ i /zgradom/, što je potpuno ispravan i prirodan proces u hrvatskom govornom jeziku.

Ključno je razumjeti da ta promjena u izgovoru nikada ne utječe na pisanje, pa bez obzira na to što čujemo, uvijek pišemo isključivo prijedlog s. Jednačenje se odvija automatski u govoru i ne zahtijeva nikakvu prilagodbu u pisanom obliku, jer bi svako odstupanje od slova s bilo pravopisno pogrešno.

Upravo ta razlika između onoga što uho čuje i onoga što ruka piše često zbunjuje govornike, stvarajući privid da pravilo "ne štima". No, pravilo o pisanju prijedloga s ostaje čvrsto i jednoznačno, bez obzira na zvučnost suglasnika koji mu slijedi, čime se čuva stabilnost pisanog standarda.

Značenje i padež

Prijedlog s u hrvatskom jeziku ima dvije temeljne uloge koje se ostvaruju kroz padež instrumental. Prva označava društvo, kada nešto radimo zajedno s nekim, dok druga opisuje sredstvo ili način na koji se neka radnja odvija. U oba slučaja vrijede potpuno ista pravila za odabir između oblika s i sa, bez obzira na semantičku nijansu rečenice.

Pravilno je pisati s bratom kada govorimo o društvu, jednako kao što pišemo s radošću kada opisujemo način, jer u oba primjera prvi glas iduće riječi ne zahtijeva navezak. Pravilo se primjenjuje dosljedno u svim kontekstima, čime se osigurava da instrumental uvijek zadrži svoju strukturnu čistoću.

Razumijevanje ove univerzalnosti pomaže govornicima da ne rade razliku tamo gdje je nema. Bilo da se radi o ljudima, predmetima ili apstraktnim pojmovima, kriterij za dodavanje slova a ostaje isključivo fonetski, a ne značenjski.

Kako se pogreške šire

Kada kritična masa ljudi počne učestalo pisati "sa tobom" umjesto ispravnog s tobom, ta pogreška postupno gubi svoj status nepravilnosti i u kolektivnoj svijesti počinje izgledati sasvim prirodno. Na društvenim mrežama i u neformalnoj digitalnoj komunikaciji, prijedlog sa pojavljuje se gotovo posvuda, bez obzira na to zahtijeva li ga pravopis ili ne, čime se izravno potkopava jezični standard.

Pisani jezik ima svoja pravila upravo zato da omogući jasnu i jednoznačnu komunikaciju, a njihovo poštivanje osigurava da tekst ostavlja bolji dojam na čitatelja. U medijskim i poslovnim tekstovima, gdje se očekuje najviša razina jezične preciznosti, svaka ovakva pogreška može biti presudna za percepciju profesionalnosti autora ili brenda.

