Kaos nakon finala Kupa BiH: Štimac ušao u sukob na terenu pa jednom riječju dodatno isprovocirao navijače

Nogometaši Zrinjskog osvojili su Kup Bosne i Hercegovine nakon što su u finalu ukupnim rezultatom 2:1 bili bolji od gradskog rivala Veleža, no no utakmica je ostala u sjeni kaotičnih scena nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

Već tijekom susreta atmosfera na stadionu Rođeni bila je iznimno napeta. U drugom poluvremenu došlo je do prekida utakmice nakon što je topovski udar eksplodirao u blizini kapetana Zrinjskog Nemanje Bilbije, zbog čega je sudac Irfan Peljto povukao igrače u svlačionicu.

Prekid je trajao više od 15 minuta, prenosi Gol.hr.

No pravi kaos nastao je tek nakon završetka utakmice.

Na terenu je došlo do naguravanja i sukoba igrača, a u središtu incidenta našao se trener Zrinjskog Igor Štimac. Na snimci, koju je objavio Klix.ba, može se vidjeti kako hrvatski stručnjak pokušava zaštiti svoje igrače, odgurujući pritom jednog zaštitara.

Međutim, tu nije bio kraj tenzijama. U trenutku dok je davao izjavu nakon utakmice, Štimac je na dobacivanja navijača Veleža odgovorio jednom rječju "livada".

Radi se o dijelu iz poznate pjesme navijača Zrinjskog "raduje me jedna istina, da ću opet prvak biti ja, ali nikada, Velež neće nikada, livada je uvijek livada."

Provokaciju u intervju možete vidjeti ovdje.