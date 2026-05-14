Ako imate ovaj proizvod kod kuće, odmah provjerite etiketu: Državni inspektorat izdao upozorenje

Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda PESTO DESPAR GENOVESE 190 g (EAN: 8001300242925), i to svih lotova i rokova trajanja, zbog neoznačenog alergena – indijskog oraščića, koji nije naveden na hrvatskoj deklaraciji proizvoda.

Kako navode, proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 koja propisuje opća načela i uvjete zakona o hrani te postupke vezane uz sigurnost hrane.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Potrošači više informacija o opozivu mogu pronaći na službenoj stranici SPAR Hrvatska.

Podaci o proizvodu:

Proizvod: PESTO DESPAR GENOVESE 190 g

EAN kod: 8001300242925

Dobavljač: SPAR Hrvatska