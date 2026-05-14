Close Menu

Ako imate ovaj proizvod kod kuće, odmah provjerite etiketu: Državni inspektorat izdao upozorenje

U proizvodu pronađen neoznačeni alergen

Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda PESTO DESPAR GENOVESE 190 g (EAN: 8001300242925), i to svih lotova i rokova trajanja, zbog neoznačenog alergena – indijskog oraščića, koji nije naveden na hrvatskoj deklaraciji proizvoda.

Kako navode, proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 koja propisuje opća načela i uvjete zakona o hrani te postupke vezane uz sigurnost hrane.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Potrošači više informacija o opozivu mogu pronaći na službenoj stranici SPAR Hrvatska.

Podaci o proizvodu:

  • Proizvod: PESTO DESPAR GENOVESE 190 g
  • EAN kod: 8001300242925
  • Dobavljač: SPAR Hrvatska
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
0