VIDEO 'Tko bi ovdje bio kriv?': Romobil i auto umalo izazvali tešku nesreću na Japriku

Prema video snimci objavljenoj na stranici Prometne zgode i nezgode, na području Japrika dogodila se prometna situacija u kojoj su sudjelovali vozač električnog romobila i osobno vozilo.

Prema informacijama sa spomenute stranice i videozapisa koji je obljavljen, do kontakta između sudionika nije došlo te je sudar uspješno izbjegnut.

Do situacije je došlo kada je vozač romobila vozio cestom i odjednom odlučio skrenut, dok je osobno vozilo u tom trenutku započelo skretanje ulijevo. Brzom reakcijom sudionika izbjegnuta je teža posljedica.

- Romobil pretječe preko pune, bijeli ga ne vidi i skreće lijevo. Sudar je izbjegnut, ali tko bi ovdje bio kriv? - stoji u opisu videa.