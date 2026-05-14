Sve glasnije je pitanje treba li Hrvatskoj novi Air Force? Plenković o državnom avionu: “Odlično leti”

Leti ovisno o službenim potrebama i radnim obvezama. U srijedu put Grčke, u utorak na jugu s premijerom i delegacijom.

Na pitanje u kakvom je stanju zrakoplov premijer Andrej Plenković poručio je da odlično leti, a na pitanje razmišlja li se o nabavci novog odgovorio je: "Ideja je da se kupi Air Force 3".

"Samo čekamo za to, već smo odvojili budžet za idućih par godina", ironično je poručio Plenković, piše Dnevnik.hr.

Manja "hrvatska ptica" u ozbiljnim je godinama. Banski dvori ne potvrđuju razmišlja li se o zamjeni i kupnji mlađeg i novijeg aviona za dužnosnike. Ulazi u treće desetljeće službe.

"Ako se ovaj zrakoplov može još koristiti neko vrijeme - okej, onog trenutka kad više ne bude mogao, kad budu takve procjene i struka zaključi da je situacija takva - onda će trebati sjesti i vidjeti mogućnost nabavke novog zrakoplova", poručio je Oleg Butković, potpredsjednik Vlade te ministar mora, prometa i infrastrukture.

O dugoročnim hrvatskim planovima ne govori se javno.

"Većina vlada i država u svijetu ili razmišljaju ili već imaju. Po Europi se mogu vidjeti raznorazne flote i starije dobi, pa i mlađe", objašnjava Josip Milošević, zrakoplovni stručnjak,

Takve stvari se planiraju nekoliko godina unaprijed

"Ne znam ni koliko bi koštala nabava tog novog zrakoplova, to treba sjesti i vidjeti", poručio je Butković.

Cijena im je oko 50 milijuna eura, kažu neslužbene procjene. Ovisi o ponudi, starosti i stanju aviona, ali i doletu. Na tržištu ima i skupljih, ali i onih rabljenih. Milošević u tom slučaju hrvatskim kupcima savjetuje oprez.

"Kakve su opcije za njegovo održavanje, vidjeti i povijest kvarova tih aviona i možebitnih nesreća ili nekakvih dječjih bolesti koje avion još ima", objašnjava Milošević, piše Dnevnik.hr.

Smatra da je za državu puno skuplje servisiranje štićenog aviona koji sve teže leti.

"S obzirom na to da je ovaj Challenger vremešan i dosta je sati natukao i zbog toga mu cijena radova i kompletnog planiranja održavanja na godišnjoj razini jako raste", dodaje.

U svakom trenutku na raspolaganju je šefovima države, Vlade i Sabora. Ministrima uz odobrenje... Za medicinske letove. Oni koje je nosio znaju kako je s nevoljom, piše Dnevnik.hr.

"Crk'o 'Maršal'! Pokvario se avion, to se često događa.... Kad imate jedan avion, kao da imate jedne cipele", govorio je predsjednik Republike Zoran Milanović u svibnju 2023. godine.

Kad je avion slovenske vlade bio prizemljen, Plenković je Janeza Janšu "odbacio" do Ljubljane. I ne samo njega. Samo da se od susjeda ne bi tražila protuusluga do odluke za ovog tridesetogodišnjaka.