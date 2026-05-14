DRUGA STRANA POLITIKE Aris Zlodre: "Svaki muškarac mora proći vojni rok. Stega iz vojske pomogla mi je u slaganju prioriteta"

U seriji intervjua pod nazivom "Druga strana politike" razgovarat ćemo s akterima koji kroje političku scenu Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Saznat ćemo kako su se uključili u politiku, tko su im uzori i oponenti, kojim se idejama vode u svom društvenom djelovanju, ali i drugu stranu njihovih biografija – čime se bave u slobodno vrijeme te kakav život vode izvan svijeta politike. Naš je sugovornik Aris Zlodre, vijećnik stranke DOMiNO u Gradskom vijeću Grada Splita.

Kad ste prvi put ozbiljno rekli sebi: "Idem u Gradsko vijeće", što vas je u tom trenutku najviše povuklo da to stvarno napravite?

- Gospodin Tonći Tadić jedini je i glavni krivac zašto me politika privukla. Do trenutka kada sam čuo njegov govor u Saboru, politiku sam izbjegavao jer sam smatrao da je dosadna. Njegov nastup, retorika, stavovi i borba za domovinu otkrili su mi moj put u politici. Tako da mogu reći da je on glavni krivac za to.

Kako čuvate svoj mir i privatno vrijeme otkad ste u javnijoj ulozi — imate li neko pravilo kojeg se držite?

- Moje slobodno vrijeme oduvijek je rezervirano za obitelj, a pravilo je da se nikada ne javljam nakon 21:30 niti zovem ikoga.

Kad dođe napet sastanak ili javni istup, što vam pomaže da ostanete prisebni i da ne odete u "automatizam"?

- Radim od svoje 15. godine i tijekom tog vremena sazrio sam u komunikaciji s ljudima. Moj posao oduvijek je bio kontakt s ljudima, u tome uživam i nemam neki strah od auditorija.

Što vas najbrže resetira kad vam dan ode u krivom smjeru?

- Nažalost, takvi dani postoje, a vjerujem da obitelj i iskreni zagrljaj rješavaju sve probleme.

Koja vam je navika ili disciplina najviše promijenila život, a došla je tek s godinama?

- Manje-više svi mi vodimo iste živote: radimo i borimo se za svoje obitelji. No navika koja mi je promijenila život jest spremanje vlastitog kreveta. To nisam radio do vojske i ta jedna mala, naizgled nebitna stvar, u vama stvara raspored dana. Smatram da mi je stega koju sam tada naučio pomogla u slaganju prioriteta i brzom rješavanju istih. Sretan sam što je vojni rok ponovno krenuo jer smatram da svaki muškarac to mora proći.

Kako izgleda vaš idealan slobodan dan u Splitu, bez plana i bez obaveza?

- Kada ne mogu otići iz Splita, a imam slobodan dan, odem na južnu stranu Marjana i prošetam do meni najdraže splitske crkvice, Gospe od Sedam Žalosti. Ondje malo zastanem, pomolim se, saberem i krenem dalje u šetnju. Kada imam vremena otići iz grada, uzmem opremu za ronjenje i zaronim u drugu dimenziju.

Kako biste se opisali izvan svih etiketa i uloga, onako ljudski, u tri riječi?

- Nezgodno pitanje. U pravilu svatko za sebe misli da je najbolji na svijetu. Na to pitanje najbolje je da odgovore ljudi koji me dobro znaju.

Što vas je iskustvo u poslu s ljudima naučilo o strpljenju, toleranciji i vlastitim granicama?

- Ti poslovi su me dosta izgradili i znam da sam izuzetno tolerantan i strpljiv.

Što vas najlakše izbaci iz takta i imate li trik da se zaustavite prije nego što kažete previše?

- Iskreno, najbrže me izbaci iz takta kada vidim da se nekoga maltretira bez razloga ili samo zato što je netko jači od njega.

Koju biste vještinu voljeli naučiti u idućih godinu dana, čisto za gušt, i što vas koči da krenete odmah?

- Volio bih naučiti još jedan strani jezik, a kao i svima, nedostaje mi vremena.

Da možete poslati poruku sebi s 20 godina, koje tri rečenice bi bile?

- Putuj još više, uči još više i voli još više.