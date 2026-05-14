FOTOGALERIJA Počast prvom hrvatskom predsjedniku: HDZ Split obilježio obljetnicu rođenja dr. Franje Tuđmana polaganjem vijenaca i svijeća

Povodom 104. obljetnice rođenja utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske države dr Franje Tuđmana, danas su članovi Zajednice utemeljitelja HDZ-a " Dr. Franjo Tuđman" SDŽ, Županijske i Gradske organizacije HDZ-a položili cvijeće i zapalili svijeće pored spomenika dr. Franji Tuđmanu u Splitu.

Nazočnima se obratio predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr Franjo Tuđman" SDŽ Alen Gojak:

- Kao mlad čovjek prihvatio je ideje hrvatske ljevice vjerujući da će na tim temeljima hrvatski narod ostvariti slobodu i suverenost. Međutim, vrlo brzo se razočarao u Jugoslavenski komunistički režim i počeo ga je otvoreno kritizirat. Franjo Tuđman je za jugoslavenski režim predstavljao najopasnijeg hrvatskog disidenta - rekao je Gojak.

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, Ante Mihanović izrazio je zahvalnost dr. Franji Tuđmanu i svima koji su utkali sebe u stvaranje Hrvatske.

Gradonačelnik i predsjednik splitskog HDZ-a Tomislav Šuta, istaknuo je kako mlade generacije trebaju uvijek biti zahvalne dr.Franji Tuđmanu i hrvatskim braniteljima, što žive u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj.

"Hvala Van Predsjedniče", rekao je župan Blaženko Boban, koji je predvodio molitvu za Franju Tuđmana i sve hrvatske branitelje, koji su dali živote s hrvatski slobodu i neovisnost.

Obilježavanju su nazočili i zamjenik Župana Stipa Čogelja, predsjednici Gradske i Županijske mladeži Bruno Stričević i Ivan Skelin, tajnik GO HDZ-a i potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Čelan i brojni drugi.