Putnici kažu da ih sve podsjeća na najmračnije dane covida: Više od 1700 ljudi završilo u karanteni na kruzeru

Putnici kruzera Ambition već su danima zatočeni na brodu usidrenom u francuskom Bordeauxu nakon što se među putnicima pojavila zarazna gastrointestinalna bolest.

Zbog sumnje na širenje virusa ili trovanja hranom, francuske vlasti zabranile su iskrcavanje svih 1.700 ljudi koji se nalaze na brodu. Prema informacijama koje prenose strani mediji, simptome bolesti zasad ima najmanje 48 putnika i jedan član posade.

Zdravstvene vlasti navode kako ovaj slučaj nema veze s nedavnim izbijanjem hantavirusa na drugom kruzeru, već se pretpostavlja da je riječ o norovirusu ili trovanju hranom.

Dodatnu zabrinutost izazvala je smrt 92-godišnjeg putnika koji je preminuo u nedjelju na brodu. Uzrok smrti još nije službeno potvrđen, a navodno nije imao simptome povezane s aktualnom zarazom. Jedan od putnika, Michael Gallagher, opisao je atmosferu na brodu kao “zastrašujuću”, dodajući kako su on i supruga Patsy dobili upute da ostanu u svojim kabinama zajedno s ostalim putnicima. “Na snazi su ozbiljne karantenske mjere i posada daje sve od sebe”, rekao je Gallagher, prenosi We Are Tyrone, prenosi Večernji list.

Prema njegovim riječima, članovi posade u zaštitnim odijelima obilaze kabine i provode dezinfekciju, dok svi na brodu moraju poštovati stroga higijenska pravila i fizičku distancu kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Gallagher tvrdi da situacija na brodu podsjeća na najteže dane pandemije koronavirusa. “Vrlo je zabrinjavajuće i vlada velika neizvjesnost. Kada je velik broj ljudi u zatvorenom prostoru, rizik od zaraze uvijek je visok”, rekao je.

I drugi putnici za BBC su opisali situaciju kao “pomalo zastrašujuću”, iako ističu da većina pokušava ostati smirena. Zbog mjera opreza zatvoren je samoposlužni buffet, kao i bazen i jacuzzi na brodu. Neki putnici navodno su se razboljeli nakon pristajanja broda u Liverpoolu, a svi koji imaju simptome trenutno su izolirani u svojim kabinama, dok ostali mogu koristiti dijelove broda koji su još otvoreni.