Velika policijska akcija u Dalmaciji: Pronađena “crvena zastava”, pištolj, streljivo i kokain

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, 13. svibnja na otoku Žirju obavljena je pretraga kuće i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom policija je pronašla i oduzela jednu vojnu pušku M-53 kalibra 7,9 mm, pištolj marke „Crvena zastava” s pripadajućim spremnikom i osam komada streljiva kalibra 9x19 mm, dodatnih 50 komada streljiva istog kalibra te jedan komad streljiva kalibra 7,62x39 mm.

Također su pronađena dva smotuljka s drogom kokain ukupne bruto težine 3,4 grama.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, 28-godišnjak je zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske. Protiv njega će zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga biti podnesen optužni prijedlog.