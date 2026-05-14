Eurosong 'gori' zbog Hrvatske: Uslijedila lavina bijesa i hitna isprika

Eurovizijski slogan "Ujedinjeni u glazbi" posljednjih sati se pokazao poprilično besmislen, nakon jedne objave izraelske televizije KAN o hrvatskim predstavnicama članicama grupe Lelek.

Tijekom prijenosa, KAN, koja je prije samog Eurosonga dobila upozorenje od Europske radiodifuzne unije zbog reklama u kojima Noam Bettan moli svih deset glasova s jednog broja, na svojem Instagramu stavila je isječak iz nastupa Leleka u prvom polufinalu uz tekst "Kao žena koja je pretjerala s tetovažama kanom u Eilatu", aludirajući na tetovaže na licima i rukama djevojaka.

This is so fucking disgusting. Israel needs to be disqualified and KAN should issue a formal apology to Lelek and Croatia!! Eurovision is about celebrating culture not mocking others!!! Translation: “When you overdo it with henna tattoos in Eilat”@eurovision #eurovision #esc pic.twitter.com/4saGPzyNKy — DMM 🇭🇷🇲🇪🇫🇮🇱🇻 (@dmm999_) May 13, 2026

Fanovi Eurosonga taj su potez KAN-a shvatili kao podcjenjivački i uvredljiv, zbog čega su ih sasuli komentarima, a kasnije su se javile i lelekice koje su osudile ponašanje izraelske televizije, piše Dnevnik.hr.

"Uznemirene smo komentarima izraelske javne televizije KAN u kojima su ismijane naša kultura i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, pritom pokazujući potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema patnji drugih", poručile su lelekice u objavi koja je u međuvremenu izbrisana jer je KAN uklonila originalni post koji je stajao gotovo 20 sati na Instagramu.

Sada je na društvenoj mreži X objavljena i službena isprika KAN-a.

KAN immediately removed the post. It was never our intention to offend the Croatian delegation or the Croatian public. We apologize for the publication and will also convey this apology to the Head of the Croatian delegation — כאן (@kann) May 13, 2026

"KAN je odmah uklonio objavu. Nikada nam nije bila namjera uvrijediti hrvatsku delegaciju ili hrvatsku javnost. Ispričavamo se zbog objave i ovu ćemo ispriku prenijeti i šefu hrvatske delegacije", poručili su iz izraelske televizije.

Isprika dolazi nakon što je hrvatski nastup izazvao veliku pažnju diljem Europe. LELEK su ove godine predstavljale Hrvatsku pjesmom "Andromeda", koja kombinira etno elemente i suvremeni pop zvuk te tematizira žensku bol, slobodu i povijesno nasljeđe.