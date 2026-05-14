Splićani su poznati kao kavopije, ali ovih pet grešaka s omiljenim napitkom moglo bi vas skupo stajati

Iako kava ima mnoge dokazane zdravstvene prednosti, neke uobičajene pogreške prilikom njezina pijenja mogu utjecati na vašu razinu energije, san, hidrataciju i cjelokupno zdravlje.

Zapravo, nekoliko malih promjena u vašoj uobičajenoj rutini ispijanja kave može vam pomoći da izvučete maksimum iz njezinih zdravstvenih prednosti.

Prekasno ispijanje kave

Prekasno ispijanje kave može utjecati na vaš san tako što će poremetiti sposobnost vašeg tijela da zaspi ili ostane zaspati. To je zato što učinci kofeina, prirodnog stimulansa u kavi koji utječe na središnji živčani sustav, mogu trajati nekoliko sati.

Studije su pokazale da ispijanje kave do šest sati prije spavanja može poremetiti kvalitetu sna, piše Klix.ba.

San je važan za prevenciju bolesti, raspoloženje, fokus i imunološku funkciju, stoga se preporučuje prestati piti kavu najmanje šest sati prije spavanja kako biste podržali optimalan san.

„Pokušajte piti kavu bez kofeina nakon 14 sati ili kad god se osjećate umorno poslijepodne“, kaže Melissa Prest, nutricionistica i glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku.

Ispijanje nefiltrirane kave

Redovita konzumacija nefiltrirane kave može povisiti razinu LDL („lošeg“) kolesterola.

U usporedbi s filtriranom kavom, nefiltrirana kava sadrži veće razine diterpena, koji su povezani s povećanom razinom LDL kolesterola u krvi. Dokazano je da visoke razine LDL kolesterola povećavaju rizik od moždanog i srčanog udara.

„Kad god je moguće, odlučite se za kavu pripremljenu s papirnatim filterom. Nefiltriranu kavu sačuvajte za vikende ili posebne prigode ako pratite kolesterol“, kaže Prest.

Dodavanje previše šećera

Pretjerivanje s kavom s dodanim šećerom ili zaslađivačima može povećati ukupni sadržaj šećera, što povećava rizik od visokog krvnog tlaka (hipertenzije) i kroničnih bolesti poput srčanih bolesti, raka i dijabetesa.

Prekomjerni unos šećera također narušava ravnotežu crijevnog mikrobioma i može pogoršati simptome mentalnih bolesti. Osim toga, studije pokazuju da konzumiranje prekomjernih količina dodanih šećera doprinosi debljanju i povećava rizik od pretilosti.

Umjesto toga, uživajte u crnoj kavi ili je zasladite malom količinom prirodnog zaslađivača, poput sirovog meda ili stevije.

Pijte kavu odmah ujutro

Kako biste optimizirali svoju dnevnu razinu energije, izbjegavajte piti kavu odmah ujutro. Pijenje kave odmah nakon buđenja može ometati adenozin, neurotransmiter koji utječe na cirkadijalni ritam vašeg tijela i ciklus spavanja i buđenja.

Kako biste se borili protiv ovog učinka, pokušajte popiti prvu šalicu kave 60 do 90 minuta nakon buđenja.

„U međuvremenu, hidrirajte se vodom, udahnite prirodno svjetlo i malo se krećite kako biste pomogli svom tijelu da se prirodno probudi. Možda ćete otkriti da je vaša kava učinkovitija - i da vam je treba manje - samo promjenom vremena kada je pijete“, kaže Debbie Petitpain, nutricionistica i glasnogovornica Akademije za prehranu i dijetetiku.

Kava kao zamjena za obrok

Neki ljudi piju kavu samu umjesto obroka, bilo zbog gubitka težine ili osobnih preferencija. Kava može biti povezana s gubitkom težine i ukupnim smanjenjem tjelesne masti, ali ne sadrži dovoljno hranjivih tvari da bi se konzumirala kao zamjena za obrok.

Da biste iskoristili prednosti kave, uživajte u njoj nakon obroka, poput doručka, zbog metaboličkih koristi i bolje kontrole šećera u krvi. Za većinu ljudi, konzumiranje do 400 miligrama kofeina je sigurno.